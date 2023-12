So wird das Wetter in Hamburg zum Start in die Weihnachtswoche

Der Countdown läuft: Bis Heilig Abend sind es nur noch wenige Tage. Bei Glühwein, Tee und Keksen wächst in vielen Hamburger Stuben die Hoffnung, dass es endlich wieder eine „weiße Weihnacht“ gibt. Wenn da nur nicht die Wetterexperten als Spielverderber wären.

War Hamburg vor zwei Wochen noch eine strahlend schöne Winter-Wunder-Landschaft, sind die Temperaturen im Dezember mittlerweile deutlich milder. Am Sonntag klettert das Thermometer wieder in den zweistelligen Bereich: Die Top-Temperatur liegt in der Hansestadt bei elf Grad, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorher. Der Tag startet mit starker Bewölkung, die sich später aber auflockert.

So ist das Wetter in Hamburg am Montag vor Weihnachten

Auch der Montag startet bewölkt, zudem ist Regen möglich. Die Höchsttemperatur liegt in Hamburg bei acht Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es bedeckt und regnerisch. Das gleiche Schauspiel erwartet DWD für den weiteren Tagesverlauf – die Sonne lässt sich nur mal kurz zwischendurch blicken. Die Top-Temperatur liegt am Dienstag bei neun Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es zunächst weiterhin stark bewölkt und regnerisch, ehe die Wolkendecke aufklart und die Schauer abklingen. Es wird außerdem etwas kälter: Der DWD erwartet nur noch vier Grad in Hamburg.

Das könnte Sie auch interessieren: Weihnachtsmärkte in Hamburg: Hier gibt’s alle Infos und Öffnungszeiten im Überblick

Und wie ist jetzt der Trend mit Blick auf „weiße Weihnachten“? Da müsste ein großes Wunder her: Verschiedene Wettermodelle deuten laut „Kachelmannwetter“ auf eher grau gefärbte Feiertage hin. Temperaturen um drei bis fünf Grad, Wolken und Regenschauer könnten das Fest in diesem Jahr bestimmen.