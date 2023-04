Hafenrundfahrt, glückliche Fans und Shantys: Die fünf Stunden der Royals in Hamburg

Mit Schirm, britischem Charme und einem straffen Zeitplan waren König Charles III. und Gattin Camilla am Freitag in Hamburg unterwegs. Die Royals gedachten der britisch-deutschen Vergangenheit, König Charles schipperte durch den Hafen und Camilla las mit den Drittklässlern einer Grundschule. Der Höhepunkt für ihre Fans fand aber vor dem Rathaus statt – dort durften sie dem Königspaar ganz nah kommen.

Zwei Minuten vor der geplanten Ankunftszeit, um 12.28 Uhr, fuhr der ICE aus Berlin im Hamburger Dammtor-Bahnhof ein. Die Stadt empfing König Charles und Camilla mit grauem Himmel und Nieselregen – doch davon ließen sich die Briten natürlich nicht abschrecken.

Gedenken am Kindertransport-Mahnmal und in St. Nikolai

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Gattin Elke Büdenbender waren ebenfalls mit den Royals aus der Hauptstadt angereist. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seine Frau Eva-Maria empfingen die Gäste am Bahnhof.

Im ersten Teil des Hamburg-Besuchs sollte es um das Gedenken an die deutsch-britische Vergangenheit gehen: Am Denkmal „Kindertransport – Der letzte Abschied“ legten Königsgemahlin Camilla, Eva-Maria Tschentscher und Elke Büdenbender weiße Rosen nieder. Das Denkmal erinnert an die Rettung von zehntausenden überwiegend jüdischen Kindern, die kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs per Zug und Schiff nach Großbritannien gebracht wurden. Im Anschluss legten der König, der Bundespräsident und der Bürgermeister am Mahnmal St. Nikolai Kränze nieder.

Peter Tschentscher (SPD, r-l), Erster Bürgermeister von Hamburg, König Charles III. von Großbritannien, und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nehmen an einer Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai teil. dpa Peter Tschentscher (SPD, r-l), Erster Bürgermeister von Hamburg, König Charles III. von Großbritannien, und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nehmen an einer Kranzniederlegung am Mahnmal St. Nikolai teil.

Hamburg: Fans warten im Nieselregen auf die Royals

Nächster Stopp: Rathausmarkt. Hier war die Atmosphäre bereits „very british“. Der Union Jack wehte über dem Roten Teppich vor dem Rathaustor und auch umliegende Geschäfte hatten sich mit Fähnchen geschmückt. Hinter der Absperrung harrten rund 5000 Fans im Nieselregen mit Blumen und Geschenken im Arm aus.

So auch Brigitte Hansen (76) aus St. Georg und Kathrin Leverkus (54) aus Buchholz. „Ich bin seit jungen Jahren ein großer Fan der Königsfamilie und möchte die beiden mal mehr aus der Nähe sehen als nur im Fernsehen. Ich mag sie – mit allen Höhen und Tiefen“, sagte Hansen.

Die Royal-Fans Brigitte Hansen (76) aus St. Georg (v.l.) und Kathrin Leverkus (54) aus Buchholz Quandt Die Royal-Fans Brigitte Hansen (76) aus St. Georg (v.l.) und Kathrin Leverkus (54) aus Buchholz

Die Studenten Anton Voß (23) und Til Schlage (26) waren extra in Steppjacke und Tweed aus Göttingen angereist. „Ich bin von Großbritannien sehr fasziniert und mag das Traditionelle“, sagte Voß.

Anton Voß (23, li.) und Til Schlage (26) aus Göttingen im Brit-Style. Quandt Anton Voß (23, l.) und Til Schlage (26) aus Göttingen im Brit-Style.

König Charles und Camilla nehmen Geschenke entgegen

Für den Besuch des Königspaars herrschten strenge Sicherheitsvorkehrungen: Ein Großaufgebot an Polizisten überwachte das Geschehen auf dem Platz, in der Luft kreiste ein Hubschrauber. Insgesamt waren den ganzen Tag über rund 1200 Beamte im Einsatz.

Als der dunkelrote Bentley samt Escorte endlich um die Ecke bog, brach Jubel in der Menge aus. Pünktlich zur Ankunft gegen 13.20 Uhr hatte sich auch der Regen verzogen. König Charles und Camilla nahmen sich ausgiebig Zeit zum Händeschütteln, nahmen Geschenke entgegen, und ein paar Handyfotos waren auch drin.

André Dassow (50) aus Bergedorf, Christian Kock (55) aus Farmsen und Florence Lienau (48) aus Altona-Altstadt waren überglücklich: Die Royal-Fans hatten es geschafft, König Charles die Hand zu schütteln und ihm ein Päckchen Tee als Geschenk zu überreichen. „Sie waren beide sehr sympathisch und volksnah“, sagte Kock.

André Dassow (50) aus Bergedorf (v.li.), Christian Kock (55) aus Farmsen und Florence Lienau (48) aus Altona-Altstadt durften König Charles die Hand schütteln. Quandt André Dassow (50) aus Bergedorf (v.li.), Christian Kock (55) aus Farmsen und Florence Lienau (48) aus Altona-Altstadt durften König Charles die Hand schütteln.

Eintrag ins Goldene Buch Hamburgs und Hafenrundfahrt

Im Rathaus trugen sich der König und seine Frau in das Goldene Buch der Stadt ein. Dafür waren eigentlich Füller bereitgelegt worden, doch Charles zog kurzerhand sein eigenes Modell aus der Jackentasche. Zur Freude der Wartenden ließen sich Charles und Camilla auch noch einmal auf dem Balkon blicken und winkten der Menge.

Danach ging es für die Royals vorerst getrennt weiter. Die zweite Tageshälfte widmeten sie der Zukunft: König Charles fuhr zur Schiffsanlegestelle Dockland. Dort unternahm er eine Hafenrundfahrt mit dem Schiff „Hamburg”, das unter anderem das ehemalige Kohlekraftwerk Moorburg ansteuerte. Hier soll in Zukunft Hamburgs großer Wasserstoffstandort entstehen. An Bord sprach der 74-jährige Monarch mit Vertreterinnen und Vertretern des Hafens unter anderem über klimafreundliche Technologie.

Camilla liest mit Kindern „Der Grüffelo”

Königsgemahlin Camilla war währenddessen mit Elke Bündenbender in der Rudolf-Roß-Grundschule in der Hamburger Neustadt zu Besuch. Eine erste Klasse der bilingualen Schule begrüßte die beiden mit dem Lied „Walking Through The Jungle“.

In der Schulbücherei trafen die Gäste eine dritte Klasse sowie den Kinderbuchillustrator Axel Scheffler, Illustrator des Kinderbuchs „Der Grüffelo“. Anschließend lasen Camilla und Büdenbender gemeinsam mit den Kindern das Buch in verteilten Rollen.

Königsgemahlin Camilla unterschreibt eine Zeichnung des „Grüffelo”. dpa Königsgemahlin Camilla unterschreibt eine Zeichnung des „Grüffelo”.

Ein musikalischer Abschluss des Tages erwartete König Charles und Camilla im Schuppen 52 im Hafen. Die britische Botschaft hatte ein Fest mit Musik aus beiden Ländern und etwa 1000 Gästen organisiert.

Der Hamburger Shanty-Chor De Tampentrekker sang „Das Herz von St. Pauli“ und „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“. Die Hamburger Dudelsackband Baul Muluy Pipes and Drums trat gemeinsam mit der Band Of His Majesty’s Royal Marines Scotland und der Folkband Ferris & Sylvester auf. Im Anschluss ging es für die Royals um 17.15 Uhr vom Flughafen aus zurück in die Heimat. Fast fünf Stunden Hamburg pur.