Prinz Charles III. in Hamburg: Diese Szene sorgte für Schmunzel-Moment

Füller und der britische König – die haben anscheinend eine besondere Beziehung. Auch beim Hamburg-Besuch am Freitag sorgte ein Stift im Rathaus für einen Schmunzel-Moment. Das ist passiert.

Der britische König und seine Frau Camilla haben sich im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Doch beim Stift wählte Charles lieber seinen eigenen: Er griff zwar zunächst zu dem bereitgelegte Stift und schraubte ihn auch auf – doch nach einem Blick auf die Mine überlegte er es sich anders und zog einen eigenen Füller aus dem Anzug.

Britischer König in Hamburg: Er nimmt eigenen Füller

Füller und Charles – das hat schon eine kleine Geschichte: Im vergangenen Herbst hatte ihn ein auslaufender Füllfederhalter in Rage gebracht, als der Stift zu schmieren begann.

„Ich kann dieses blöde Ding nicht ertragen”, grummelte Charles III., als der Füllfederhalter, mit dem er sich bei einem Besuch im Hillsborough Castle in Nordirland in ein Gästebuch eintrug, zu tropfen begann. „Jedes verdammte Mal” passiere das, schimpfte er damals. Der Clip hatte sich in den sozialen Medien rasend schnell verbreitet und für Spott gesorgt.

Doch diesmal klappte alles: Der König schrieb seinen Namen und das Datum schwungvoll auf das Blatt. Camilla unterzeichnete mit dem bereitgelegten Stift. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) öffnete anschließend das Goldene Buch und zeigte Charles die Unterschriften seiner Eltern Elizabeth und Philip bei ihrem Besuch 1965 in der Hansestadt. (ncd/dpa)