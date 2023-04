Dunkelroter Teppich, holzvertäfelte Wände, überall britische Flaggen, Queen-Porträts und viel Bier: „Kemp’s English Pub“ in Rotherbaum sieht nicht nur genauso aus, wie man sich eine urige britische Kneipe eben vorstellt, er ist neben vielen irischen Pendants auch der einzige englische Pub in Hamburg. Besitzerin Tina Kemp (75) liebt das Königshaus über alles. Mit Charles als König war sie jedoch nicht von Anfang an einverstanden.

Dunkelroter Teppich, holzvertäfelte Wände, überall britische Flaggen, Queen-Porträts und viel Bier: „Kemp‘s English Pub“ in Rotherbaum sieht nicht nur genauso aus, wie man sich eine urige britische Kneipe eben vorstellt, er ist neben vielen irischen Pendants auch der einzige englische Pub in Hamburg. Besitzerin Tina Kemp (75) liebt das Königshaus über alles. Mit Charles als König war sie jedoch nicht von Anfang an einverstanden.

Wenn man die Kneipe von Tina Kemp betritt, mag man den Spruch, Hamburg sei die britischste Stadt Deutschlands, gerne glauben. Sofort fühlt man sich wie in London, wo die 75-Jährige vor 24 Jahren ihren ersten Pub eröffnete.

Und es ist auch etwas dran an dieser Aussage: Etwa 4000 Briten leben in der Hansestadt, die aufgrund ihrer Seefahrtstradition und einem langen wirtschaftlichen Austausch mehr mit der „Insel“ gemein hat als die meisten anderen. Als sich im Jahr 2019 der Brexit abzeichnete, wurde Großbritannien mit 714 Einbürgerungen zum Top-Herkunftsland in Deutschland. Mit etwa 208.000 ausgetauschten Containern war das Land – obwohl kein EU-Mitglied mehr – im Jahr 2022 der siebtgrößte Handelspartner des Hamburger Hafens.

Enttäuscht von König Charles – Verständnis für Prinz Harry

Kein Wunder also, dass Freude und Aufregung vor dem Königsbesuch am Freitag groß sind. Auf die Royals angesprochen, verfällt Tina Kemp ins Schwärmen: „Ich habe die Queen verehrt. Dass der König seinen ersten Antrittsbesuch in Deutschland begeht, ist einfach toll. Zwischen dem britischen Königshaus und Deutschland bestanden schon immer enge und verwandtschaftliche Beziehungen.“

Ganz d‘accord ist Tina Kemp mit dem neuen King Charles aber nicht. „Sein Verhalten gegenüber Diana verzeihe ich ihm nie“, sagt sie. „Sie war 18 und völlig verliebt, er war 30, als sie heirateten. Trotz ihrer tiefen Zuneigung hat er nie einen Hehl daraus gemacht, dass er Camilla bevorzugt. ,Wir waren immer zu dritt‘, das hat Diana nicht ohne Grund betont.“

„Kemp‘s English Pub“: Britisches Lebensgefühl in Hamburg

Dagegen kann Kemp Prinz Harrys Exit aus dem Königshaus verstehen. „Es ging in der Kindheit nur um William. Kein Wunder, dass er sich so fühlt. Die Netflix-Doku und das Buch sind gerechtfertigt. Meghan ist genau die richtige für ihn: Ein bescheidenes Mädchen aus dem Volk.“

Zum Empfang des Königs vor dem Rathaus will Tina Kemp nicht gehen. Nicht wegen ihrer Zweifel gegenüber Charles, „sondern wegen der vielen Menschenmassen“, wie sie sagt. Dafür wird sie das Königshaus und das britische Lebensgefühl in ihrem kleinen Pub am Mittelweg feiern.