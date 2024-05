Darum stürzten die Bäume in der Neustadt um – und so geht es jetzt weiter

Am vergangenen Freitag musste der Großneumarkt in der Neustadt vom Bezirksamt gesperrt werden, weil drei Bäume bei einem Sturm innerhalb kurzer Zeit umgestürzt waren. Nun hat die Stadt den Grund für den Sturz bekannt gegeben. Welche Maßnahmen jetzt notwendig sind.

Wie das Bezirksamt Mitte mitteilte, müssen neben den drei umgestürzten Bäumen auch zwei weitere gefällt werden, „um die Verkehrssicherheit wieder zu gewährleisten“. Bei 22 weiteren werden die Kronen um jeweils vier Meter gestutzt, „dadurch wird die Standsicherheit erheblich erhöht und eine Fällung vermieden“, heißt es.

Großneumarkt: Bäume standen zu dicht und konnten nicht gut wurzeln – so geht es jetzt weiter

Laut einem Gutachter ist der Grund für den allgemein schlechten Zustand der Bäume „baumfeindliche Standorte mit einer nachgewiesenen Überfüllung“. Auch an den Kronen sei zu erkennen, dass die Bäume „das umliegende Gebiet nicht richtig erschließen konnten“. Heißt: Die Bäume standen dort zu dicht und konnten nicht gut wurzeln. Sie sind in den letzten Jahren kaum noch gewachsen.

Die entwurzelte Linde auf dem Großneumarkt Uwe Carstensen Die entwurzelte Linde auf dem Großneumarkt

Die Maßnahmen werden sofort ergriffen. Der am Mittwoch an die Englische Planke verlegte Wochenmarkt kann am Samstag aber wieder auf dem Großneumarkt stattfinden. (nba)