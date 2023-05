So ticken die neuen „intelligenten“ Trolleys an Hamburgs Flughafen

Am Hamburg Airport sollen intelligente Trolleys den Passagieren die Orientierung vereinfachen. Von März bis Mitte Mai fuhren die „smarten“ Handgepäckträger testweise durch den Flughafen. Wie geht es jetzt nach der Pilotphase weiter?

Mitte April stellte der Flughafen das neue Gerät vor. Der Trolley besitzt neben einer großen Ablage für das Handgepäck der Reisenden auch einen Bildschirm, der laut Pressestelle eine bequemere Navigation durch den Flughafen ermöglichen soll. Durch einen interaktiven Lageplan kann der Flugpassagier neben Shops, Restaurants und Sanitäranlagen auch seine eigene Reise im Blick behalten – bei einer Änderung des Gates zum Beispiel, wird der Benutzer per Pop-up-Fenster zeitnah über die Neuerung informiert. Dafür muss der Flug entweder manuell eingegeben oder per QR-Code eingescannt werden.

Gratisangebot der Trolleys wird weitergeführt

Nach der ersten Testphase zieht der Flughafen nun ein positives Fazit. Nachdem das Angebot gut angenommen worden sei, sei man in Gesprächen mit dem externen Betreiber, um die Handgepäck-Trolleys für die Fluggäste bis Ende des Jahres zur Verfügung zu stellen, so die Pressesprecherin. Die Trolleys sind also weiterhin gratis für alle Fluggäste nutzbar.

Die Trolleys sind eine Entwicklung der dänischen Entwicklerfirma Intelligent Track Systems (ITS), die den intelligenten Gepäckträger bereits an mehreren internationalen Flughäfen ausgetestet hat. Der Hamburg Airport ist der erste in Deutschland, der die Modelle der Firma testweise einsetzt. (mbo)