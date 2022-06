Supermond über Hamburg – aber der Höhepunkt ist gar nicht zu sehen

Am Dienstagnachmittag zeigt sich der erste riesige Vollmond des Jahres am Himmel – zu sehen ist er allerdings aufgrund der Tageszeit nicht. Bereits am Montagabend war der sogenannte „Supermond“ in Hamburg aber schon zu erahnen.

Circa 30.000 Kilometer ist dieser Supermond näher an der Erde als es andere Vollmonde im Durchschnitt schaffen. Deshalb erscheint seine Form größer und vor allem heller als normal.

Supermond in Hamburg: Spektakuläre Bilder

Seine Vollmondphase erreicht dieser Supermond am Dienstag um 13.51 Uhr. Das bedeutet für alle Astronomie-Enthusiasten allerdings, dass er aufgrund der Tageszeit so gut wie gar nicht zu sehen ist.

Das könnte Sie auch interessieren: Blutmond über Hamburg – so war das Naturspektakel

Bereits am Montagabend waren die Anzeichen des Supermonds in der Hansestadt aber bereits zu erkennen – ein spektakuläres Bild im Hafen! Auch am Dienstagabend wird der vergrößerte Mond voraussichtlich noch am Nachthimmel zu entdecken sein.

Wer den Supermond verpasst hat, muss sich gar nicht lange auf den nächsten gedulden. Schon am 13. Juli wagt sich der nächste Vollmond sehr dicht an die Erde. (mp)