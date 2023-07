So läuft die Kirschenernte im Alten Land

Süß, prall und saftig sind die Kirschen im Norden nach den zuletzt sonnenreichen und trockenen Wochen. Und der Absatz laufe gut. Trotzdem stammt ein überraschend großer Teil der hierzulande verkauften Kirschen gar nicht aus Deutschland.

Die Kirschenernte in Norddeutschland geht in den Endspurt. „Die späten Sorten Kordia und Regina sind unsere Renner“, sagte Matthias Görgens, stellvertretender Leiter der zur Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) gehörenden Obstbauversuchsanstalt (OVA) in Jork. Die Regina wurde sogar in der OVA gezüchtet. Ein Großteil der Kirschbäume wird unter Folie gehalten, die vor Regen und Vögeln schützen soll. Eine solche Anlage kostet pro Hektar inzwischen deutlich über 100.000 Euro. Die Süßkirschen seien geschmackvoll, der Absatz laufe gut.

Kirschenernte im Norden ist bald vorbei

Unter dem Regenschutz platzen die Früchte nicht auf und können besser ausreifen. Sie sehen sogar glänzender aus und sind haltbarer. Zudem lassen sich die Dachanlagen leichter mit Netzen gegen die beiden bedeutendsten Schädlinge – die Kirschfruchtfliege und die Kirschessigfliege – schützen. Die Fachleute rechnen mit zehn bis zwölf Tonnen Kirschen pro Hektar, das sind etwa zwölf bis fünfzehn Kilogramm pro Baum.

An der Niederelbe ist das Anbaugebiet der Kirschen circa 550 Hektar groß. An der Elbe entlang hätten die Obstbauern gut bewässern können, wie Görgens erklärte. „Da ist die Lage entspannt, in anderen Regionen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein leidet der Obstbaum unter den Hitzeperioden“.

Großer Teil der in Deutschland verkauften Kirschen werden importiert

Deutschlandweit werden etwa 5500 Hektar Kirschen von 6600 Betrieben angebaut. Bei einem Selbstversorgungsgrad von 30 bis 50 Prozent wird ein erheblicher Teil der in Deutschland verkauften Süßkirschen importiert. Hauptlieferanten sind die Türkei, Griechenland, Spanien und Italien.

Unterdessen entwickelt sich die Apfelernte im Alten Land dort besonders gut, wo im April zum Schutz gegen Nachtfrost noch beregnet werden konnte. Einige der 550 Betriebe mit 10.000 Hektar Fläche zwischen Cuxhaven und Hamburg konnten die empfindlichen Knospen unter der gefrorenen Wasserschicht – dem Eispanzer – schützen. „Wo es keine Beregnung gab, gab es Schäden“, sagt Görgens. Ende August, Anfang September können mit Holsteiner Cox und Elstar die ersten Früchte geerntet werden. Das Alte Land ist nach Angaben der Gemeinde Jork das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Deutschlands. (dpa/mp)