Während der Corona-Pandemie stand das kulturelle Leben lange still. Besonders davon betroffen waren die Künstler:innen. Am 15. Juli startet nun aber der Hamburger Kultursommer und setzt mit über 100 Veranstaltungen in allen Bezirken ein Zeichen. Der Kultursommer endet am 16. August. HVV-Fahrgäste können die Künstler:innen unterstützen.

Passend zum Beginn des Hamburger Kultursommer startet auch der HVV mit dem HVV-Kulturticket. Das HVV- Kulturticket kann ab dem 15. Juli zusätzlich zum regulären Angebot über die HVV-App und HVV Switch-App gekauft werden. Der Fahrpreis für diese Fahrkarten sind um einen Euro erhöht, dieser geht dann direkt an den Verein „MenscHHamburg e.V.“ Der Verein leitet die Gelder an besonders förderungsbedürftige Solokünstler:innen weiter. Es können nur Einzelfahrkarten im Rahmen des HVV-Kulturtickets erworben werden.

Hamburger Promis unterstützen das Ticket

Martin Bill, Staatsrat Behörde für Verkehr und Mobilitätswende sagt: „Die Pandemie hat viele Unsicherheiten geschaffen. Den öffentlichen Nahverkehr konnten wir aufrechterhalten, doch die Kultur, und gerade die Kulturschaffenden trafen und treffen die Folgen der Pandemie leider sehr. Wer zum Kultursommer fahren und gleichzeitig die Künstler:innen unterstützen will kann das jetzt mit einem Klick beides tun.“

Das HVV-Kulturticket ist ein Teil einer Kampagne, die von zahlreichen Prominenten der Hamburger Kulturszene unterstützt wird. Bis zum 31. August können die Tickets über die Apps erworben werden. (mp/jw)