Smog-Alarm: Darum ist in Hamburg so dicke Luft

Dicke Luft über Hamburg! Die Luftqualität ist derzeit im gesamten Bundesgebiet, aber auch in Hamburg sehr gering. Sollte das Wetter aber schlechter werden, könnte sich die Situation verändern.

Die Luftqualität ist in Hamburg derzeit miserabel. Das Umweltbundesamt rät sogar dazu, sportliche Betätigungen im Freien, wie beispielsweise das Joggen, zu unterlassen und stattdessen nur einen Spaziergang zu machen. Schuld daran seien „hohe Feinstaubkonzentrationen”, die durch eine Kombination aus Verbrennungsprozessen entstehen. Gerade im Winter im Winter werden diese durch Öl-, Gas- und Holzheizungen noch um ein Vielfaches multipliziert. Durch den aktuellen geringen Niederschlag sammeln sich die Schadstoffe in den unteren Luftschichten und führen zu einem schlechten „Luftqualitätsindex”.

Behörde betont: Alle Grenzwerte werden eingehalten

Die Bukea (Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft) in Hamburg rechnet jedoch mit einer schnellen und deutlichen Verbesserung der Luftqualität und versichert: „Im Hamburger Stadtgebiet werden seit 2021 alle Grenzwerte an allen Messstationen gemäß der 39. Bundes-Immissionsschutzverordnung eingehalten. Aktuell werden in Hamburg alle Grenzwerte beachtet”.

Sobald es eine Durchmischung der Luftschichten oder Niederschläge gibt, werde sich die Luftqualität verbessern. Bis dahin könnte man auf einem Online-Portal der Stadt die Luftwerte der Messstationen einsehen.