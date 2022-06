Smartwatch rettet Hamburgerin das Leben

Die Smartwatch einer Hamburgerin wurde für ihre Besitzerin mutmaßlich zur Lebensrettung. Am Donnerstagnachmittag setzte die Uhr einen automatischen Notruf ab, nachdem die Frau in ihrem Haus in Winterhude gestürzt war und keine Reaktion mehr zeigte.

Um 14 Uhr ging der Notruf in der Rettungsleitstelle der Hamburger Feuerwehr ein. Die Uhr übermittelte den Notruf mit den Worten „Eine Person ist schwer gestürzt und reagiert nicht auf Nachricht“ und lieferte dazu die Koordinaten des Notfallortes, teilte die Feuerwehr mit.

Hamburg: Frau dank Notruf von Smartwatch gerettet

Mithilfe dieser Koordinaten sei es den Rettungskräften gelungen, die Wohnung aufsuchen. Dort sahen sie durch den Briefschlitz, wie eine regungslose Person am Boden lag. Nachdem sich die Sanitäter Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, leiteten sie gemeinsam mit einem Notarzt Wiederbelebungsmaßnahmen ein.

Durch das rechtzeitige Eintreffen der Rettungskräfte konnte die Hamburgerin stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht werden – dank des Notrufs ihrer Smartwatch. (mp/dpa)