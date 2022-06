Unfall-Drama in Hamburg: Kleinkind krabbelt unter Auto und wird überfahren – tot

Schwerer Unfall in Bergedorf: Dort hat ein Autofahrer am Freitagvormittag ein Kleinkind erfasst. Der Junge musste reanimiert werden und erlag später seinen schweren Verletzungen.

Bei einem Verkehrsunfall in Bergedorf ist ein kleiner Junge tödlich verletzt worden, wie die Polizei der MOPO gegenüber bestätigte. Das Unglück geschah am Freitagvormittag gegen 10.40 Uhr auf dem Gelände einer Flüchtlingsunterkunft am Curslacker Neuen Deich in Bergedorf.

Kleinkind stirbt bei Unfall in Hamburg-Bergedorf

Am Nachmittag teilte die Polizei erste Erkenntnisse zu dem Vorfall mit. Demnach gebe es Hinweise darauf, dass der 18 Monate alte Junge unbemerkt unter einen Fiat-Kastenwagen gekrabbelt sei, als der Fahrer sein Auto in Bewegung setzte.

„Bewohner bemerkten den Unfall und machten den Autofahrer lautstark und durch Gesten auf die Situation aufmerksam, der seinen Pkw sofort stoppte“, heißt es. Unmittelbar sei mit der Ersten Hilfe begonnen worden, Rettungskräfte versuchten noch den Jungen zu reanimieren. Erfolglos, der Junge verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Verkehrsunfalldienst Süd ermittelt, ein Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die seelsorgerische Betreuung der Angehörigen und der Bewohner der Einrichtung. Auch der 32-jährige Fahrer wurde seelsorgerisch betreut, Hinweise auf einen Missbrauch durch Drogen oder Alkohol lagen laut Polizei nicht vor. (jek)