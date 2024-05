Sky du Mont: An diesem Ort in Hamburg geht mein Herz auf

Schauspieler, Synchronsprecher, Autor: Sky du Mont (76) ist ein wahres Multitalent. Im MOPO-Fragebogen verrät er, welchen Ort in Hamburg er besonders mag.

1. Ein Tag Bürgermeister von Hamburg – meine erste Amtshandlung: Alle Bauarbeiten, bei denen wochenlang nicht gearbeitet wird, beenden!

2. An diesem Ort in Hamburg geht mir das Herz auf: Am Strand der Elbe – Südsee-Feeling!

Am Strand von Wittenbergen in Rissen gibt es feinen, weichen Sand. dpa Am Strand von Wittenbergen in Rissen gibt es feinen, weichen Sand.

3. Mein Lieblingshamburger oder meine Lieblingshamburgerin: Udo Lindenberg

4. Mein liebstes Hamburg-Klischee – und was dran ist: Der HSV – beliebt, will nach oben, bleibt unten, aber dann irgendwann …!

5. Diese Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und diese völlig überschätzt: Fischbrötchen (köstlich) – Labskaus (überschätzt)

6. Der schönste Stadtteil Hamburgs? Blankenese – da wohne ich aber nicht.

7. Dieses Restaurant in Hamburg ist perfekt fürs erste Date: Auf der Terrasse vom Hotel „Louis C. Jacob“ mit Blick auf die Elbe und vorbeifahrende Schiffe