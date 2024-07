Ungewöhnliche Idee zur Wiederbelebung der Hamburger Innenstadt

Leerstand, Baustellen und abends tote Hose: Die Hamburger Innenstadt hat an Glanz verloren. Es gibt zahlreiche Überlegungen zur Wiederbelebung der City. Der Hamburger FDP-Politiker Jimmy Blum will es auf ganz andere Art und Weise versuchen: mit einem Flohmarkt.

An diesem Samstag findet der Flohmarkt zum ersten Mal statt. Als sogenannter Langschläferflohmarkt, wie es ihn schon in der HafenCity und im Grindelviertel gibt, bieten die Verkäufer ihre Waren erst ab 11 Uhr feil. Abbau der Stände ist ab 16 Uhr.

Hamburg: Neuer Flohmarkt auf dem Georg-Elser-Platz

Veranstalter Jimmy Blum hat sich eine besonders ruhige Ecke ausgesucht, die aber dennoch im Herzen der City liegt: den neuen, nach einem NS-Widerstandskämpfer benannten Georg-Elser-Platz zwischen Heuberg, Große Bleichen und Hohe Bleichen.

Sein Ziel: einen Beitrag zur Wiederbelebung der City leisten. „Wir ziehen die Leute an und das belebt auch die umliegenden Geschäfte“, erklärt Blum. In der HafenCity, wo Blum seit zehn Jahren den Langschläferflohmarkt auf dem Überseeboulevard organisiert, funktioniere das sehr gut. „Wenn Flohmarkt ist, wird es hier voll.“

Hamburger Innenstadt: Neuer Flohmarkt ohne Profi-Händler soll einmal im Monat stattfinden

Wie auch an den anderen Standorten, so wird es auch auf dem Georg-Elser-Platz keine Profi-Händler geben. Es ist ein Flohmarkt von Privatleuten, der sich an Privatleute richtet. Ein gewisses Niveau ist dem Veranstalter dabei wichtig: „Wir wollen keinen Ramsch, sondern anspruchsvolle Waren.“ Also weniger Klamotten, sondern eher Design-Klassiker, Vintage-Produkte oder Porzellan.

Der kommende Samstag ist für Blum die Auftaktveranstaltung. Wenn es gut läuft, soll der Flohmarkt künftig einmal im Monat stattfinden. Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des Langschläferflohmarkts. Wer selbst seinen Kram loswerden will, kann dort demnächst einen eigenen Stand anmelden.