Zufällig entdeckt: Sensationsfund kommt nach Hamburg

Die „Monte Olivia“ kenterte 1945 in Kiel nach einem Bombentreffer. Ein Jahr später wurde das Schiff geborgen und verschrottet. Zurück am Ostseegrund blieb ein Schatz – der nun zufällig entdeckt wurde.

Taucher haben im Kieler Scheerhafen Tafelsilber der zum Lazarettschiff umgebauten „Monte Olivia“ geborgen. Das Schiff war 1945 nach einem Bombentreffer gekentert. Insgesamt seien seit November vorigen Jahres bei mehreren Tauchgängen Hunderte Gegenstände aus Silber, darunter Besteck, Platten und Karaffen, und andere Dinge, wie ein Motorrad aus dem Zweiten Weltkrieg geborgen worden, teilte das Internationale Maritime Museum Hamburg (IMMH) am Mittwoch mit. Zuvor hatten Medien berichtet. Die Schätze des Schiffes, die Taucher der Scientific Diving Association (SDA) geborgen haben, sind vom 1. Juni an im IMMH zu sehen.

Schiff „Monte Olivia“ wurde im Krieg versenkt

Die „Monte Olivia“ wurde den Angaben zufolge 1925 für die Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft (HSDG), kurz Hamburg Süd, als Passagierschiff für 2528 Passagiere und 369 Besatzungsmitglieder in Dienst gestellt. Ab 1940 bis kurz vor Kriegsende 1945 wurde die „Monte Olivia“ zuerst als Wohnschiff für die deutsche Kriegsmarine eingesetzt und dann zum Lazarettschiff umgebaut. Am 3. April 1945 wurde sie in Kiel von britischen Bombern versenkt. An Bord befand sich zu dem Zeitpunkt niemand. Sie wurde 1946 gehoben und in den Folgejahren abgewrackt und verschrottet. Beim Zerlegen des Schiffes ging dann nach Museumsangaben wohl ein Großteil der sich im Schiff befindlichen Ausstattung und Ladung über Bord.

Silberschatz in der Kieler Förde war Zufallsfund

Entdeckt wurde der Schatz durch Zufall Ende August 2022. Die Taucher, die mit der Organisation „One Earth – One Ocean“ (OEOO) zusammenarbeiten, um verlorene Fischernetze zu bergen, wollten der Meldung eines Anglers nachgehen, der immer an der gleichen Stelle im Kieler Hafen mit seinen Angelhaken hängen blieb. Netze fanden die Taucher nicht, aber Gegenstände aus Metall. Einige sind mit der Aufschrift HSDG gestempelt. Der Präsident der SDA Germany, Hubert Pinto de Kraus, der die Einsatzleitung an dem Tag hatte, kannte die Stempel bereits, wie das IMMH weiter mitteilte. Er befindet sich demnach nur auf wertvollem Silbergeschirr und Besteck der Reederei.

Da bei Bekanntwerden solcher Funde immer mit Plünderungen zu rechnen ist, wurde der Fund bis Mittwoch geheimgehalten. Da nun alle wesentlichen Stücke geborgen sind, „haben die potenziellen Plünderer und Schatzräuber keine Chance mehr auf eine schnelle Beute“, teilte das IMMH weiter mit.