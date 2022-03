Sie liegt in Hamburg: Russischer Mega-Jacht läuft die Crew davon

Ohne Moos nichts los: Ein Teil seines Vermögen ist eingefroren – und jetzt läuft auch noch die Crew seiner Mega-Jacht „Dilbar“ davon. Für den russischen Oligarchen und Putin-Vertrauten Alischer Usmanow läuft es momentan gar nicht gut.

Usmanow wurde aufgrund seiner Nähe zu dem russischen Präsidenten auf die Sanktionsliste der EU gesetzt. Dazu gehören laut „Business Insider“ auch die Einschränkung der Reisefreiheit und das Einfrieren von Vermögen.

Hamburg: Russischer Mega-Jacht läuft die Crew davon

Wie der NDR zuerst berichtet hat, wurde nun auch seine Jacht „Dilbar“, die derzeit bei der Hamburger Werft Blohm + Voss liegt, festgesetzt. Der Oligarch kann seine Jacht also nicht mehr ohne eine sogenannte Ausfuhrerlassung aus dem Hamburger Hafen bringen.

Der russische Oligarch und Putin-Freund Alischer Usmanow (Archivbild von 2008).

Zudem berichtet der NDR, dass das US-Finanzministerium die „Dilbar“ zu gesperrtem Eigentum erklärt hat, was zur Folge hat, dass keine Besatzung angeheuert oder Gehälter in US-Dollar bezahlt werden können. Die Crew soll das Schiff bereits am Montag verlassen haben.

Die „Dilbar“ ist aber nicht die einzige russische Jacht, die im Hamburger Hafen liegt. Neben ihr gibt es noch zwei weitere Schiffe, wie die mehr als 100 Meter lange „Luna“, die nach Angaben des NDR Roman Abramowitsch gehören soll. Wie es mit der Jacht in Zukunft weitergeht, ist noch unklar.