Sie ist dement: 89-Jährige aus Hamburg seit zwei Tagen vermisst

Sie ist bereits 89 Jahre alt, verwirrt – und verschwunden. Melanie Martens wurde bereits fünf Mal vermisst, doch dieses Mal ist es anders. Seit zwei Tagen gibt es keine Spur von ihr.

Melanie Martens hat Demenz. Deshalb musste sie ihr Haus in Hamburg-Nienstedten aufgeben und in das Seniorenzentrum Böttcherkamp in Hamburg-Lurup ziehen. Dort hat man sie am 14. Juni um etwa 21.30 Uhr zuletzt gesehen.

Hamburg: 89-Jährige seit zwei Tagen vermisst

Ihre Tochter macht sich große Sorgen: „Manchmal wirkt sie sehr verwirrt, manchmal noch ganz normal, das ist sehr Tagesform abhängig. Sie ist ohne Geld unterwegs, kann sich also auch nichts zu trinken oder zu essen kaufen.“

Wer hat Melanie Martens gesehen?

Melanie Martens ist etwa 158 cm groß, hat schulterlange weiße Haare und trägt eine gestreifte Strickjacke. Sie könnte in Richtung Hamburg-Nienstedten unterwegs sein, in der Gegend ihres alten Hauses.

Wer hat sie gesehen? Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt Hamburg unter Tel. 040-428656789 oder an jede Polizei-Dienstelle. (vd)