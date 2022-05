Teenager aus Hamburg vermisst: Wer hat Leon (14) gesehen?

Am Dienstagabend kehrte Leon Eilinger nicht in seine Jugendeinrichtung in Eilbek zurück. Seitdem fehlt jede Spur vom 14-Jährigen. Die Polizei sucht nun Menschen, die ihn gesehen haben.

Die Hamburger Polizei sucht nach Leon Eiliger. Der 14-Jährige wird seit dem 3. Mai vermisst, sein Aufenthaltsort konnte bisher nicht geklärt werden.

Leon (14) aus Hamburg-Eilbek wird vermisst

„Am frühen Mittwochmorgen soll er sich zwischen 3 und 4 Uhr noch in Begleitung seiner Freundin am Hauptbahnhof aufgehalten haben“, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In seine Jugendeinrichtung in Eilbek sei er nicht zurückgekehrt.

Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hinweise. Sie beschreibt den Vermissten wie folgt:

etwa 1,60 Meter groß

schlank

kurze, blonde Haare

augenscheinliches Alter: 14 bis 16 Jahre.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (040) 42876 56789 oder an jeder Dienststelle entgegen. (fbo)