Shopping-Sonntag mit Sportprogramm: Wie Hamburg zur „Active City“ wird

Shoppen am Sonntag, das geht jedes Jahr nur wenige Male. Ein Shopping-Sonntag steht jetzt bevor: Doch der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres hat mehr zu bieten als geöffnete Geschäfte. Am 2. April wird die Innenstadt „sportlich, gesund und aktiv“, nach dem Motto „Active City“. Was wird da geboten?

Beim „Hamburg Active City Sonntags Shopping“ gibt es in der Innenstadt zahlreiche Stände mit Angeboten aus den Bereichen Gesundheit und Sport, dazu Wettkämpfe, Probekurse und Informationen.

Von American Football über Radsport bis Yoga: Mitmachangebote gibt es am Sonntag jede Menge. Die Sea Devils bauen an der Spitalerstraße eine Wurfwand und ein Glücksrad auf, die Cyclassics Hamburg organisieren ein Fahrradrennen über fast 50 Kilometer und bei „Schmidt & Schmidtchen“ gibt Nicole Reese ab 14 Uhr einen einstündigen Yoga-Kurs.

„Dank all dieser Aktionen rund um Sport und Ernährung bekommen die Besucher einen Anstoß, selbst aktiv zu werden und etwas für ihre Gesundheit zu tun“, sagt City-Managerin Brigitte Engler. Auch Sportstaatsrat Christoph Holstein freut sich, dass „wir neben dem Einkaufserlebnis in der City den Hamburger Sportsommer zum Mitmachen und Ausprobieren präsentieren können.“

„Active City“: Sport-Programm in Hamburgs City

Darüber hinaus gibt es mehrere Infostände, zum Beispiel im Hanseviertel, wo verschiedene Unternehmen eine Gesundheits- und Ernährungsberatung anbieten. Beim „Active City“-Stand in der Spitalerstraße gibt es weitere Informationen zur „Active City“-Strategie und weiteren sportlichen Events in der Hansestadt.

Die Geschäfte in Innenstadt und HafenCity haben am 2. April von 13 bis 18 Uhr geöffnet. In diesem Jahr gibt es noch drei weitere verkaufsoffene Sonntage: am 2. Juli, am 24. September und am 5. November. (lbo)