Shopping-Krise: Hamburger Modeversand About You macht überraschend wieder Gewinn

Überraschendes Plus: Der Online-Modehändler About You hat das erste Geschäftsquartal dank Sparmaßnahmen überraschend mit einem operativen Gewinn abgeschlossen. Auch über wachsende Kundenzahlen kann sich das Unternehmen freuen – und das trotz Shopping-Krise.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg auf 4,2 Millionen Euro nach einem operativen Verlust von 28,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Auch im laufenden Geschäftsjahr will About You die operative Gewinnschwelle überschreiten.

Unterdessen verbesserte sich der Umsatz infolge der getrübten Konsumlaune kaum und stagnierte mit rund 507 Millionen Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau. Die Zahl der aktiven Kunden wachse jedoch weiter, heißt es. Die Jahresprognose für ein Umsatzplus von 1 bis 11 Prozent bestätigte der Konzern. (dpa/mp)