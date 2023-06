Darum standen Hamburgs U-Bahnen am Montagmorgen still

Die Hamburger Hochbahn ist mit einigen Problemen in die neue Woche gestartet. Aufgrund eines Computerfehlers musste der U-Bahn-Verkehr am Montagmorgen zeitweise unterbrochen werden.

Gegen 8 Uhr ist das Steuerungssystem der Hochbahn komplett ausgefallen. Eine seltene Software-Panne verursachte den Computerabsturz, wie „NDR 90,3“ berichtete.

Hamburg: Software-Panne legt Hochbahn kurzzeitig lahm

An einigen Bahnhöfen hätte es Fahrgästen zufolge keine Durchsagen gegeben, an anderen hätten sich die Wartezeiten deutlich verlängert. Einige Passagiere hätten minutenlang in einem Tunnel festgesteckt.

Die Leitstelle der Hochbahn habe die Bahnen nach der Panne zunächst einzeln von Hand freigeben müssen, sagte der Unternehmenssprecher Christoph Kreienbaum dem NDR. In der Innenstadt sei es aber gelungen, den Fünf-Minuten-Takt aufrechtzuerhalten.

Im Laufe des Vormittags konnte die Hochbahn das ausgefallene System wieder hochfahren. (fbo)