Seit längerem sonnig und trocken: Wann gibt es wieder Regen in Hamburg?

Der April macht, was er will – und in den vergangenen zwei Wochen war das Sonnenschein pur. Damit die Pflanzen auf dem Balkon und im Garten nicht die Köpfe hängen lassen, ist derzeit regelmäßiges Gießen angesagt. Aber wie lange wird die Trockenheit noch anhalten?

Den letzten Regen gab es in Hamburg am 13. April. Auch in der ersten Mai-Woche soll es bei uns laut des Deutschen Wetterdienstes weitestgehend trocken bleiben. Zwar zieht die Sonne sich hinter eine Wolkendecke zurück, weshalb auch die Temperaturen etwas sinken.

Wetter in Hamburg: Wann fällt wieder Regen?

Die angesagten Höchstwerte liegen im Hamburger Raum von Montag bis Mittwoch zwischen 14 und 16 Grad, nachts kann es in Bodennähe sogar noch zu Frost kommen. Niederschlag bleibt in der ersten Wochenhälfte aber abgesehen von einem leichten Schauer am Dienstag aus. Erst Ende der Woche kann es zu Regenfällen kommen, die aber auch nicht kräftig genug sein sollen, um den Durst der Pflanzen zu stillen.

Zu trocken war der April übrigens nicht. „Insgesamt gibt es im April kein Niederschlagsdefizit in Hamburg – allerdings ist der gesamte Regen schon in der ersten Monatshälfte gefallen”, sagt Denny Karran aus der Vorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes.

Anlass zur Sorge gibt es wegen der langen Trockenphase laut des Wetter-Expertens aber noch nicht: „Zwar sind die ersten Zentimeter im Boden nach so viel Sonne trocken, das ist für die Pflanzen aber kein Problem. In der Tiefe gibt es noch genug Feuchtigkeit zu holen.”