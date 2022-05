Grausiger Fund an der Elbe: Frau entdeckt Leiche am Ufer

Grausiger Fund an der Elbe: Eine Spaziergängerin hat am Samstagabend eine leblose Person am Ufer entdeckt. Feuerwehr und Polizei rückten nach Oortkaten (Ochsenwerder) aus.

Laut Polizei meldete eine Spaziergängerin, die mit ihren Hunden am Gauerter Hauptdeich unterwegs war, gegen 20.10 Uhr eine leblose Person am Ufer der Elbe. Sofort rückten mehrere Löschfahrzeuge, Rettungsboote und Streifenwagen an. Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen.

Oortkaten: Feuerwehr birgt weibliche Leiche aus Elbe

Die Beamten fanden laut einem Polizisten einen menschlichen Körper, der halb im Wasser und halb auf dem Ufer lag. Der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Ersten Angaben zufolge handelte es sich bei dem Leichnam um eine Frau. Sie wurde in das Institut für Rechtsmedizin transportiert. Die Ermittlungen zur Identität dauern an.

Die Spaziergängerin erlitt einen Schock. Sie wurde vom Rettungsdienst und dem Kriseninterventionsteam betreut. Währenddessen kümmerten sich Polizisten um ihre Hunde.