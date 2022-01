Unfall in Hamburg: Vier Menschen verletzt, mutmaßlicher Verursacher flieht

In Hamburg kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Der mutmaßliche Unfallverursacher floh offenbar nach dem Zusammenstoß.

Gegen 19.13 Uhr geschah der Unfall auf dem Oststeinbeker Weg in Billstedt. Zwei Pkws seien in den Unfall in Billstedt verwickelt gewesen, so ein Sprecher des Lagedienstes der Hamburger Polizei zur MOPO.

Nach Informationen eines Reporters vor Ort war der Fahrer eines Carsharing-Fahrzeugs in Richtung Möllner Landstraße unterwegs, offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit. Er soll auf die Gegenfahrbahn geraten sein, dabei kam es zur Kollision mit einem BMW.

Unfall in Hamburg: Person eingeklemmt

Zunächst hieß es, dass eine Person eingeklemmt wurde. Das bestätigte sich jedoch nicht. Die vier Insassen des BMW, darunter zwei Kinder, wurden leicht verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Wohnungsbrand in Hamburg – Explosion verfehlt Frau nur knapp

Der Fahrer des Carsharing-Fahrzeugs flüchtete laut Informationen eines Reporters vor Ort in ein Waldstück. Die Unfall-Aufnahme dauerte am Abend an. (se)