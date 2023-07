Schule in Hamburg verlängert die Sommerferien – das ist der Grund

Besondere Maßnahmen: Verzögerungen beim Neubau der Stadtteilschule Altona durchkreuzten die Pläne der Schulgemeinschaft, nach den Ferien in ihr neues Gebäude umzuziehen. Die Schulleitung musste schnell reagieren – und gab ihren Schülerinnen und Schülern kurzerhand längere Ferien.

Um rund einen Monat soll sich die Fertigstellung der „neuen“ Stadtteilschule Altona nach hinten verschieben. Das Einzugsdatum wurde demnach nun auf den 4. Oktober gesetzt. Als Grund der Verzögerung wird das Problem genannt, das neue Schulgebäude an die Frischwasserversorgung anzuschließen.

Sommerferien werden nach Bauverzögerungen verlängert

„Um Planungszeit für diese herausfordernde Situation zu bekommen, haben wir in Abstimmung mit der Schulbehörde beschlossen, dass die Sommerferien für die Schüler:innen der Stadtteilschule Altona um zwei Tage verlängert werden“, so das offizielle Statement der Schulleitung.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Zoff um Hamburgs HafenCity-Schule: Hier ziehen die Kinder hin

Der Unterricht an der Stadtteilschule fängt demnach erst am 28. August wieder an. Der erste Treffpunkt nach den Ferien ist die Wiese vor dem Neubau. Wo und wie genau der Unterricht stattfinden wird, ist noch unklar. Der schulische Tagesablauf müsse noch geplant werden, so die Schulleitung. (mwi)