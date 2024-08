Schulbeginn in Hamburg: HVV ändert den Fahrplan – diese Linien sind betroffen

Die Sommerferientage sind gezählt: Ab Donnerstag sitzen Hamburgs Schüler:innen wieder im Klassenzimmer. Das bedeutet auch Veränderungen im Sommerfahrplan des HVV – alle Veränderungen im Überblick.

Der Ranzen ist gepackt, Schulbücher gekauft – das neue Schuljahr in Hamburg steht in den Startlöchern. Ab dem 29. August hat der HVV dann wieder deutlich mehr Fahrgäste und passt daher seinen Sommerfahrplan etwas an.

Sommerferien zu Ende: HVV-Busse fahren wieder regelmäßiger

So fahren die Busse auf der Metrobus-Linie 4 im Bezirk Eimsbüttel zwischen den Stationen „Langenfelder Damm“ und „U Schlump“ wieder alle fünf Minuten. Auch die Buslinien 5, 26, 27, 143, 178, 240 292, 567 und X35 kehren zurück zu ihrem regulären Takt. Die Busse der Linie 143 fahren morgens wieder alle zehn Minuten.

Die Linien 6, 19, 113, 142, 162 und 179 bleiben allerdings noch im Sommerfahrplan – fahren also höchstens im 10-Minuten-Takt. Das sind gute Neuigkeiten für alle, die den Spätsommer gerne am Elbstrand verbringen möchten: Die Buslinie 113 – auch „BeachExpress“ genannt – verbindet Eimsbüttel direkt mit dem Elbstrand in Övelgönne und verkehrt im Sommer zwischen dem Bahnhof Altona und der Strand-Station Neumühlen alle sieben bis acht Minuten.

Während der Sommerferien fuhren nur auf diesen 17 der insgesamt 116 Buslinien des HVV weniger Busse. Ab dem 4. November kommen dann noch einmal Veränderungen auf HVV-Fahrgäste zu: Dann gilt der diesjährige Herbst- und Winterfahrplan. (mp)