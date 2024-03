Schüler-Rekord in Hamburg! Bis wann die Zahl weiter wachsen soll

Die Schülerzahlen in Hamburg haben im Vergleich zum Rest des Landes am stärksten zugenommen, das zeigt eine neue Auswertung des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Mit 269.900 Schülerinnen und Schülern in diesem Schuljahr erreicht die Stadt einen neuen Rekord – ein Anstieg von 2,4 Prozent über alle Schulformen hinweg in nur einem Jahr. Und die Zahlen sollen noch lange weiter steigen.

Besonders beachtlich ist der Anstieg an den allgemeinbildenden Schulen (+3,1 Prozent) – ein bundesweiter Rekordwert. Die berufsbildenden Schulen bleiben nahezu stabil (-0,1 Prozent).

Deutschlandweit verzeichnet Destatis einen Anstieg der Schülerschaft um 1 Prozent, wobei alle Bundesländer zulegen konnten – außer Baden-Württemberg, wo es keine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr gab. Dies ist bereits das zweite Jahr in Folge, in dem die Schülerzahl ansteigt, wobei der aktuelle Anstieg vor allem auf Zuwanderung zurückzuführen ist.

Mehr Erstklässler in Hamburg

Der besondere Anstieg, vor allem an den Grundschulen in Hamburg, spiegelt sich auch weiterhin in der Entwicklung der Erstklässler wider. Vor einem Jahrzehnt begannen 15.761 Abc-Schützen ihr Schulabenteuer, heute sind es 19.521 – ein Anstieg von rund 24 Prozent. Das entspricht 180 zusätzlichen Eingangsklassen pro Schuljahr.

Schulsenatorin Ksenija Bekeris betont: „Hamburgs Schulen erleben weiterhin einen historischen Schülerzuwachs: Rund 6500 zusätzliche Schülerinnen und Schüler innerhalb nur eines Schuljahres, das entspricht der Schülerzahl von rund 350 zusätzlichen Schulklassen oder zum Beispiel 20 zusätzlichen Grundschulen.“ Doch trotz dieser Herausforderungen gelinge es den Schulen bisher gut, diese gewaltige Anzahl von Schülern aufzunehmen, betont Bekeris.

Prognose: Schülerzahlen steigen bis 2032 weiter

Der deutliche Anstieg der Schülerzahl hat auch zu einem Wachstum beim pädagogischen Personal geführt – von 19.789 im Vorjahr auf jetzt 20.369 Vollzeitstellen (+580). Ein Anstieg, der sich in den letzten zehn Jahren noch deutlicher zeigt: Vor einem Jahrzehnt gab es 17.079 Vollzeitstellen für pädagogisches Personal an Schulen, heute sind es 3290 Stellen mehr (+19 Prozent).

Was die Zukunft betrifft, erwartet die Schulbehörde für die kommenden Jahre eine gleichbleibend hohe Schülerzahl bei den Erstklässlern, aber kein weiteres Wachstum. Bis 2032 werden insgesamt aber weiter steigende Schülerzahlen für Hamburg prognostiziert, mit einem leichten Abflachen danach. (mp)