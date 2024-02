16.415 Kinder haben sich zum neuen Schuljahr 2024/25 an Hamburgs Stadtteilschulen und Gymnasien für die 5. Klassen angemeldet – das sind erneut deutlich mehr als im Vorjahr. Eine Schule verzeichnete sogar so viele Anmeldungen wie nie eine andere zuvor, meldete die Schulbehörde am Donnerstag. Die MOPO zeigt, welche Stadtteilschulen und Gymnasien aktuell besonders beliebt sind.

16.415 Kinder haben sich zum neuen Schuljahr 2024/25 an Hamburgs Stadtteilschulen und Gymnasien für die fünften Klassen angemeldet – das sind deutlich mehr als im Vorjahr. Eine Schule verzeichnete sogar so viele Anmeldungen wie nie eine andere zuvor, meldete die Schulbehörde am Donnerstag. Die MOPO zeigt, welche Stadtteilschulen und Gymnasien aktuell besonders beliebt sind.

Für die fünften Klassen der 66 Gymnasien meldeten sich bislang 8173 Mädchen und Jungen an (49,8 Prozent), 22 weniger als im Vorjahr (8151), an den 63 Stadtteilschulen sowie den vier sechsjährigen Grundschulen meldeten sich bislang 8242 Schülerinnen und Schüler an (50,2 Prozent), 422 mehr als im Vorjahr (7820).

„Es freut mich sehr, dass erneut Stadtteilschulen und Gymnasien bei den Anmeldungen für Klasse 5 gleichauf liegen“, sagt Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD). „Das Zwei-Säulen-Modell erweist sich als sehr stabil und hoch akzeptiert bei Hamburgs Eltern. Auch die neu gegründeten Schulen haben gute Anmeldezahlen.“

Das sind Hamburgs beliebteste Stadtteilschulen und Gymnasien

Von allen Schulen mit fünften Klassen hatte die Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude mit Abstand die meisten Anmeldungen (280). So viele wie bisher keine andere Schule zuvor. Die Stadtteilschule am Grasweg war im vergangenen Schuljahr für den Deutschen Schulpreis nominiert und zählte damit zu den besten Schulen Deutschlands 2023. Im Ranking der Anmeldezahlen folgen das Gymnasium Rahlstedt mit 211 und die Julius-Leber-Schule in Schnelsen mit 209 Anmeldungen.

Nach Schulform aufgeteilt, waren folgende Stadtteilschulen und Gymnasien am beliebtesten:

Stadtteilschulen mit den höchsten Anmeldezahlen:

Heinrich-Hertz-Schule (Winterhude): 280

Julius-Leber-Schule (Schnelsen): 209

Elisabeth-Lange-Schule (Eißendorf): 192

Stadtteilschule Bergedorf: 191

Campus Kieler Straße (Altona-Nord): 189

Stadtteilschulen mit den höchsten Zuwächsen:

Stadtteilschule Osterbek (Bramfeld) +134

Stadtteilschule In den Reethen (Neugraben-Fischbek) +94 (Neugründung)

Campus Kieler Straße (Altona-Nord) +83 (Neugründung)

Campus Schnelsen +56 (Neugründung)

Elisabeth-Lange-Schule (Eißendorf) +51

Gymnasien mit den höchsten Anmeldezahlen:

Gymnasium Rahlstedt: 211

Gymnasium Allee (Altona): 189

Walddörfer-Gymnasium (Volksdorf): 187

Luisen-Gymnasium Bergedorf: 182

Gymnasium Altona (Ottensen): 178

Gymnasien mit den höchsten Zuwächsen:

Gymnasium im Eilbektal +92 (Neugründung)

Gymnasium Neugraben (Neugraben-Fischbek) +59 (Neugründung)

Gymnasium Meiendorf (Rahlstedt) +53

Gymnasium Allermöhe +43

Gymnasium Rahlstedt +35

Sechsjährige Grundschulen:

Schule Rellinger Straße (Eimsbüttel): 54 Anmeldungen

Schule Vizelinstraße (Lokstedt): 20 Anmeldungen

Schule Grumbrechtstraße (Heimfeld): 62 Anmeldungen

Schule An der Burgweide (Wilhelmsburg): 53 Anmeldungen

Das sind die beliebtesten neuen Schulen

Die beliebtesten Schulen unter den neuen weiterführenden Schulen sind die neue Stadtteilschule Osterbek in Bramfeld (134 Anmeldungen), die neue Stadtteilschule In den Reethen in Neugraben-Fischbek (94), das Gymnasium Im Eilbektal in Eilbek (92), das Gymnasium Neugraben (59), die Stadtteilschule Campus Schnelsen (56) und die Stadtteilschule Campus Hebebrandstraße (43).

Nach Region und Bezirk verteilt sich die Schulwahl sehr unterschiedlich. So entscheiden sich Kinder aus Hamburg-Mitte zu rund 72 Prozent für den Besuch einer Stadtteilschule, auch in den Bezirken Hamburg-Nord (56 Prozent), Bergedorf (50 Prozent) und Harburg (57 Prozent) ist die Stadtteilschule beliebter als das Gymnasium. Dagegen führt das Gymnasium in den Bezirken Eimsbüttel (66 Prozent), Altona (54 Prozent) und Wandsbek (56 Prozent). In den Anmeldezahlen enthalten sind auch 239 Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein, die überwiegend ein Hamburger Gymnasium (171 Schüler) und seltener eine Stadtteilschule (68 Schüler) gewählt haben.

Das könnte Sie auch interessieren: In Hamburg fährt seit 50 Jahren ein Bus, der nicht mehr gebraucht wird

Die Bescheide über die zugewiesenen Schulplätze werden üblicherweise in der zweiten Aprilhälfte an die Eltern versandt. Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist der 29. August 2024, die Einschulungen der neuen Fünftklässler finden in der Regel am 2. September 2024 statt. (abu)