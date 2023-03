Schon wieder Streik: Hamburger Flughafen findet deutliche Worte

Der Warnstreik am Hamburger Flughafen war am Donnerstag erst wenige Stunden alt, da folgte schon die nächste Ankündigung eines Ausstands. Schon am Montag legen die Beschäftigten in Fuhlsbüttel erneut ihre Arbeit nieder. Anders als am Donnerstag bekommen das auch Reisende zu spüren.

Der Mega-Streik im Verkehrssektor kommt: Am 27. März steht Deutschland vielerorts weitgehend still. Wer mit Bus, Bahn oder Flugzeug verreisen will, braucht eine gute Alternatividee – aus den ursprünglichen Reiseplänen wird vermutlich nichts. Der Hamburger Flughafen bewerte die Lage noch, rechne aber mit „weitreichenden Auswirkungen auf den Flugbetrieb“, sagte Pressesprecherin Janet Niemeyer.

Hamburg: Am Montag wieder Warnstreik am Flughafen

Der Ärger ist auch am Airport in Fuhlsbüttel groß. „Dieser Streik wird erneut ganz bewusst auf dem Rücken der Hamburger Passagiere ausgetragen – dass das Verständnis aller Unbeteiligten dafür sinkt, können wir gut nachvollziehen. Denn jedes Mal müssen Flüge abgesagt werden, für die Familien zum Teil lange gespart haben“, sagte Niemeyer weiter.

Insgesamt 299 Flüge, darunter 147 Abflüge und 152 Ankünfte, sind für Montag in Hamburg geplant. 35.000 Passagiere werden erwartet. Wer einen Flug von oder nach Hamburg gebucht habe, wird gebeten, sich fortlaufend über den Flugstatus zu informieren und bei Bedarf die zuständige Fluglinie zu kontaktieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Am Montag steht Deutschland still: Warnstreik trifft allein 380.000 Flugpassagiere

Erneut warb der Hamburger Flughafen dafür, den Tarifstreit mittels Gesprächen zu beenden: „Wenn Tarifauseinandersetzungen wie vorgesehen am Verhandlungstisch gelöst werden, ist das die beste Option – gerade auch mit Blick auf die nahenden Osterferien. Dass eine Einigung auch ohne Streiks möglich ist, hat zuletzt die Tarifeinigung am Hamburg Airport mit Verdi für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste gezeigt.“

Bereits seit Mittwochabend läuft derzeit ein Warnstreik in Fuhlsbüttel. Die Sicherheitskontrollen, der Check-in, die Gepäck- und die Flugzeugabfertigung sind davon aber nicht betroffen, sodass die Auswirkungen auf Reisende gering ausfallen.