Neuer Streik am Flughafen Hamburg: Das müssen Reisende wissen

Der Hamburger Flughafen wird ab Mittwochabend für 24 Stunden bestreikt. Zum dritten Mal in diesem Jahr ruft Verdi die Beschäftigten dazu auf, ihre Arbeit niederzulegen. Anders als beim letzten Streik könnte es sein, dass Reisende davon nur wenig spüren.

Trotz des Warn- und Solidaritätsstreiks soll am Hamburger Flughafen am Donnerstag fast alles seinen gewohnten Gang gehen. Man setze „alles daran, am Donnerstag den Normalbetrieb für unsere Passagiere aufrecht zu erhalten“, sagte Pressesprecherin Janet Niemeyer auf MOPO-Nachfrage.

Donnerstag: Verdi-Streik am Flughafen Hamburg

Das scheint möglich, weil Verdi einen kleineren Kreis von Beschäftigten als zuletzt zum Streiken aufruft. Die Sicherheitskontrollen, der Check-in, die Gepäck- und die Flugzeugabfertigung sind nicht vom neuerlichen Arbeitskampf betroffen.

Ab Mittwochabend wird am Hamburger Flughafen für 24 Stunden gestreikt. (Archivbild) dpa | Christian Charisius Ab Mittwochabend wird am Hamburger Flughafen für 24 Stunden gestreikt. (Archivbild)

Dennoch sollten Reisende generell aufmerksam bleiben: „Unregelmäßigkeiten, zum Beispiel Verzögerungen in den Abläufen, sind nicht gänzlich auszuschließen.“ Sobald größere Einschränkungen zu erwarten seien, informiere der Flughafen im Internet und in den sozialen Netzwerken darüber.

Für Donnerstag seien am Hamburger Flughafen 252 Flüge geplant, darunter 125 Abflüge und 127 Ankünfte. Insgesamt würden rund 31.000 Reisende erwartet. Zuletzt hatte Verdi den Airport in Fuhlsbüttel vor zehn Tagen bestreikt. Damals waren alle 244 angesetzten Flüge ausgefallen. (fbo)