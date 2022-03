Reisende müssen sich am Dienstag abermals auf Ausfälle und Verzögerungen am Hamburger Flughafen einstellen. Für diejenigen, die aus Hamburg wegfliegen wollen, sieht es ganz düster aus.

Im bundesweiten Tarifkonflikt der Sicherheitskräfte an Flughäfen ruft die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Auch an sieben anderen Verkehrsflughäfen sollen die Kontrolleure die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft mitteilte.

Wegen des Warnstreiks bleibt die Sicherheitskontrolle für die Passagiere ganztägig geschlossen, wie der Flughafen ankündigte. „Weil die Fluggäste die bestreikte Kontrollstelle nicht passieren können, werden morgen keine Abflüge ab Hamburg Airport stattfinden.“ Ursprünglich waren für Dienstag 88 Abflüge vorgesehen. Ankünfte seien weiterhin möglich, aber es seien streikbedingt Flugstreichungen und deutliche Verzögerungen möglich.

Warnstreik am Hamburg Airport – niemand zur Frühschicht erschienen

Die Gewerkschaft Verdi hatte Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle schon vergangene Woche zum Streik aufgerufen. Ein Verdi-Sprecher teilte am frühen Dienstagmorgen mit, die Beteiligung unter den Beschäftigten sei hoch, zur Frühschicht sei niemand erschienen. Seinen Angaben zufolge waren auch nur wenige Passagiere am Flughafen.

Ob auch nächste Woche wieder Flüge ausfallen müssten, konnte der Verdi-Sprecher zunächst nicht sagen. Am Donnerstag sind Verhandlungen zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern angesetzt. „Unser Wunsch ist, dass wir am Donnerstag ein Ergebnis kriegen“, so der Verdi-Sprecher weiter.

(dpa/mp)