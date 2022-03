Streik am Flughafen: Alle Flüge aus Hamburg gestrichen!

Hiobsnachrichten für Hamburger Urlauber: Aufgrund des Streiks der Sicherheitskontrollen am Flughafen in Fuhlsbüttel startet am Dienstag kein einziges der geplanten Flugzeuge. Einige Ankünfte sind allerdings weiterhin möglich.

„Die Sicherheitskontrolle bleibt für die Passagiere ganztägig geschlossen“, teilte der Hamburg Airport am Dienstagmorgen mit. Im bundesweiten Tarifkonflikt der Sicherheitskräfte hatte Verdi Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und in der Personal- und Warenkontrolle zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Flughafen Hamburg: Keine Abflüge wegen Streik

Für Hamburger Märzurlauber sind die Streiks natürlich eine Hiobsbotschaft. „Wir wissen, dass in Hamburg noch Ferien sind, und wir wünschen allen von Herzen einen schönen Urlaub. Leider sind wir aufgrund des Verhaltens der Arbeitgeber gezwungen, vor der kommenden Verhandlungsrunde am 16. und 17. März spürbaren Druck zu machen“, versucht Verdi-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper die Gemüter zu besänftigen. „Aus Solidarität mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt und Stuttgart“ habe man beschlossen, sich deren Warnstreiks beim Sicherheitsdienstleister FraSec anzuschließen.

Zum aktuellen Zeitpunkt wurden zusätzlich 18 von 89 Landungen gestrichen. Laut der Pressestelle des Helmut-Schmidt-Flughafens können im Laufe des Tages aber noch weitere davon abgesagt werden.

Streik am Flughafen: Das fordert die Gewerkschaft

Schon am Montag hatten Sicherheitskräfte an mehreren deutschen Flughäfen die Arbeit niedergelegt. Verdi fordert einen Vertrag für zwölf Monate und will die darin enthaltenen Stundenlöhne um mindestens einen Euro anheben. Gepäck- und Personalkontrolleure sollen in Gehaltsfragen gleichauf mit ihren Kollegen von der Passagierkontrolle sein. Außerdem setzt sich Verdi für die bundesweit einheitliche Bezahlung von Beschäftigten in der Flugzeugbewachung und der Bordkartenkontrolle ein. (dpa/mp)