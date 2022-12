Dritter Stromausfall im Hamburger Westen in nur zwei Wochen

Teile von Sülldorf waren am Freitagmorgen ohne Strom – bereits zum dritten Mal in diesem Monat. Stromnetz Hamburg erklärt, warum sich die Versorgungsausfälle in Hamburgs Westen häufen.

Gegen 8.45 Uhr ging die Störungsmeldung ein: 89 Gewerbe und 1677 Haushalte in Hamburgs Westen ohne Strom. Für die Anwohnenden ist das schon beinahe Routine: Bereits am frühen Morgen des 2. Dezember und am Abend des 7. Dezember saß Sülldorf im Dunkeln – drei Stromausfälle in nur zwei Wochen.

Teile von #Hamburg #Sülldorf sind derzeit spannungslos. Unser Störungsteam ist unterwegs und behebt den #Stromausfall bis ca. 10:30 Uhr. Mehr Infos zum betroffenen Gebiet: https://t.co/rdw17Q8kiN — Stromnetz Hamburg Störungsmeldungen (@StromausfallHH) December 16, 2022

Betroffene, die ihren Arbeitstag im Homeoffice ohne Internet beginnen mussten, machten ihrem Ärger bei Twitter und Facebook Luft. Die Stromnetz Hamburg GmbH entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. „In Sülldorf finden gerade massive Bauarbeiten statt, bei denen neue Kabel verlegt werden“, sagte Pressesprecherin Anette Polkehn-Appel der MOPO. „Wenn dabei ein Kabel beschädigt wird, kann die Stromversorgung unterbrochen werden – so ist es zu mehreren Ausfällen in kurzer Zeit gekommen.“

Die Störung am Freitag konnte zumindest schnell behoben werden: Nach einer halben Stunde floss wieder Strom aus der Steckdose.