Schock-Moment mitten in Hamburg: 20-Jährige überschlägt sich mit Auto

Schock für eine 20-Jährige: Am späten Dienstagabend überschlug sie sich plötzlich mit ihrem Auto – und landete mitten in einer 30er-Zone in Uhlenhorst auf dem Dach.

Eine Anwohnerin beobachtete den Unfall und alarmierte um kurz nach 23 Uhr die Feuerwehr. Der Mini Cooper hatte sich in der Heinrich-Hertz-Straße überschlagen, berichtete die Polizei der MOPO.

Unfall in Uhlenhorst: Frau befreite sich selbst aus Autowrack

Rettungswagen und Notarzt wurden zum Unfallort geschickt – allerdings hatte sich die Fahrerin schon selbst aus dem Autowrack befreien können und wurde am Straßenrand angetroffen. Sie trug eine Verletzung an der Hand davon.

Das könnte Sie auch interessieren: Drogenparty in Hamburger Hotel: Mann (21) tot, Mädchen (14) in Lebensgefahr

Der Wagen lag auf dem Dach und wurde von den Einsatzkräfte wieder aufgerichtet. Fotos vom Einsatzort zeigen, dass auch ein weiteres parkendes Auto beschädigt wurde. Die Heinrich-Hertz-Straße war für die Räumungsarbeiten bis etwa 0.45 Uhr gesperrt.

Die Polizei geht von einem Fahrfehler aus. Wie genau es dazu kommen konnte, müssen nun die Ermittlungen klären. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei am Mittwochmorgen noch keine Angabe machen.