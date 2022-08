Drogenparty in Hamburger Hotel: Mann (21) tot, Mädchen (14) in Lebensgefahr

Am Dienstagabend ist in einem Hotel an der Reeperbahn offenbar eine Drogenparty aus dem Ruder gelaufen. Nach ersten Informationen soll es mindestens drei schwer Verletzte und einen Toten gegeben haben.

Der Notruf ging gegen 18 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete mehrere nicht ansprechbare Personen in einem Zimmer im Vier-Sterne-Hotel „Arcotel Onyx“, das sich direkt neben den „Tanzenden Türmen“ befindet.

Zunächst rückten laut Feuerwehr zwei Rettungswagen und ein Notarzt an. Am Einsatzort angekommen wurden weitere Sanitäter zur Verstärkung angefordert, denn das Bild, das sich den Rettungskräfte dort bot, soll erschreckend gewesen sein.

Party im „Arcotel Onyx“ auf der Reeperbahn endet tödlich

Ein junger Mann (21) wurde leblos aufgefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Wie die MOPO erfuhr, versorgten die Retter darüber hinaus mindestens drei nicht ansprechbare Personen – ein 14-jähriges Mädchen sowie zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren. Die 14-Jährige und der 21-Jährige schweben in Lebensgefahr.

Ein Beamter vor Ort berichtete, dass die jungen Leute in dem Zimmer eine Party gefeiert haben sollen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Konsum von Drogen die Ursache für den Einsatz gewesen sein.

Die Reeperbahn ist wegen des Aufgebot an Rettungskräften gegenwärtig zum Teil gesperrt. Am Rande des Geschehens soll die Polizei mit gezogenen Waffen ein Auto gestoppt und drei Männer festgenommen haben. Ob es einen Zusammenhang mit dem Vorfall im Hotel gibt ist unklar.