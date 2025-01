Schnellste Finanzämter: Hamburg an der Spitze – doch es gibt einen Haken

Wer eine Einkommenssteuererklärung in Hamburg abgeben muss, bekommt seinen Bescheid vergleichsweise schnell. Ein Online-Portal listet jedoch Dutzende Finanzämter auf, die mit noch mehr Tempo arbeiten.

Bei der Bearbeitungszeit von Einkommenssteuererklärungen sind die Hamburger Finanzämter im Bundesländervergleich spitze. Nach Angaben des Internet-Portals „Lohnsteuer-kompakt.de“ dauerte die Bearbeitung der Anträge im vergangenen Jahr im Schnitt 45,5 Tage. Bundesweit beträgt die Bearbeitungszeit 50,5 Tage, in Bremen, dem Schlusslicht, sogar 79,7 Tage. Hamburg habe sich in dem Ranking vom zweiten auf den ersten Platz verbessert, hieß es in einer Mitteilung von „Lohnsteuer-kompakt.de“.

Weniger schnell im Vergleich der einzelnen Ämter

Betrachtet man allerdings die einzelnen Finanzämter, so schneiden die zehn Hamburger Behörden unter den insgesamt gut 500 Ämtern nicht so gut ab. Das schnellste Finanzamt der Hansestadt, Hamburg-Altona, brauchte im Schnitt nur 39,3 Tage für die Bearbeitung der Anträge, kommt damit deutschlandweit aber nur auf Platz 62. Das war kaum schneller als das Finanzamt Bremerhaven, das mit 39,4 Tagen auf Platz 67 landet. Bundesweiter Spitzenreiter ist den Angaben zufolge das hessische Finanzamt Bensheim, Außenstelle Fürth im Odenwald, das im vergangenen Jahr durchschnittlich nur 23,8 Tage für die Bearbeitung einer Steuererklärung brauchte.

Die Steuerpflichtigen in ganz Deutschland mussten im Durchschnitt sechs Tage weniger als im Vorjahr auf ihren Lohnsteuerbescheid warten. „Die deutliche Verbesserung der Bearbeitungszeiten ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Finanzämter 2024 nicht mehr durch die hohe Arbeitsbelastung der Grundsteuererklärung gebremst wurden“, erklärt der Geschäftsführer von Lohnsteuer-kompakt.de, Felix Bodeewes. Die Analyse basiert nach Angaben des Unternehmens auf mehr als einer Million anonymisierten Steuererklärungen, die über das Portal erstellt wurden. (dpa/mp)