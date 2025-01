Die Bezahlkarte sorgt für hitzige Diskussionen in der Politik. Die Idee hinter der umstrittenen Maßnahme: Asylbewerber sollen das Geld ausschließlich in Deutschland ausgeben. Daher können Inhaber der Karte nur begrenzt Bares abheben, Online-Zahlungen sind grundsätzlich nicht möglich – was unter anderem von den Grünen als Gängelung kritisiert wird. Eine Hamburger Initiative hat nun einen Weg gefunden, diese Beschränkung zu umgehen – und den Zorn der CDU auf sich gezogen. Die MOPO hat sich angesehen, wie das System funktioniert.