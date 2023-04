Morgen schnell Sonne tanken: Der Sommer ist in Hamburg nur auf der Durchreise

Mit Bibber-Temperaturen und Dauerregen ist in Hamburg bald Schluss: Ab Freitag soll frühsommerliches Wetter mit viel Sonne und bis zu 22 Grad die Stadt verwöhnen. Am besten so viel Licht und Wärme tanken wie möglich – denn sehr lange wird das nicht anhalten.

Am Donnerstag bestimmen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch Wind, Regen und frische elf bis 14 Grad Höchsttemperaturen das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein. In der Nacht klart es auf, wird mit fünf bis sieben Grad aber auch ziemlich kühl.

Wetter in Hamburg: Sommerliche Temperaturen

Am Freitag wird es dann endlich sommerlich: Der DWD sagt Sonnenschein und frühlingshafte Werte von 16 Grad auf Fehmarn bis knapp 20 Grad in Hamburg vorher. An der See gibt es frischen bis starken, im Landesinneren zeitweise böig auffrischenden östlichen Wind. In der Nacht zum Sonnabend bleibt bei lockerer Bewölkerung oder klarem Himmel trocken. Die Tiefstwerte sinken aber auf fünf bis acht Grad ab.

Der Samstag beginnt heiter, die Temperaturen können sogar auf 22 Grad steigen. Damit ist der kleine Vorgeschmack auf den Sommer allerdings auch schon wieder vorbei: Später wird es wolkig, von der Nordsee her kommt örtlich Regen. Die Nacht zum Sonntag wird stark bewölkt sein, es gibt Schauer und Tiefstwerte um acht Grad.

Hamburger Wetter ab Montag: Regen und kühlere Temperaturen

Am letzten Tag der Woche wechseln sich trockenen Abschnitte mit Schauern und Gewittern ab. Die Höchstwerte kommen nicht über 16 Grad. In der Nacht zum Montag lassen die Schauer nach. Die Temperaturen sinken auf bis zu sieben Grad.

In der ersten Wochenhälfte sieht es ähnlich aus, allerdings bei niedrigeren Temperaturen. Bei viel Regen liegen die Höchstwerte aber nur bei acht bis elf Grad – das verspricht Herbst-Blues statt Frühlingsgefühlen. (mp)