Geister-Klinik wird zur Luxus-Herberge: Bei Malente baut Hamburgs Star-Architekt Hadi Teherani ein neues Hotel-Resort – auf dem Gelände einer ehemaligen Reha-Klinik, die in den letzten Jahren zu einem Lost Place verkam. Vorab-Bilder des Mammutprojekts lassen erahnen: Es wird spektakulär.

Wo jetzt noch die Türen vernagelt und Fenster zersprungen sind, werden bald Luxus-Menüs verspeist. 2006 schloss die LVA-Klinik Hängebargshorst in Malente – weil sie sich nicht mehr rentierte. Seitdem liegt das Gelände brach, das Gebäude verfällt – und ist bei Lost Places-Fans mittlerweile sehr beliebt.

Immer wieder gab es Ideen für das rund 140.000 Quadratmeter große Areal mit Zugang zum Kellersee: Nicht nur ein Wohnprojekt war im Gespräch, auch eine Flüchtlingsunterkunft sollte 2015 in der Geister-Klinik entstehen. Zwischendurch nutzte die Polizei das Gelände auch immer wieder für Einsatzübungen. Nun aber hat sich Hamburgs exklusivster Baumeister das Areal im schleswig-holsteinischen Hinterland gesichert – und plant hier seinen nächsten Mega-Coup.

Hadi Teherani macht aus Lost Place ein Luxus-Hotel

Das ist der Plan: Im neuen „The Spiral Lakeside Resort“ soll es 220 Zimmer und Apartments geben und einer der größten Spa- und Wellness-Bereiche des Landes entstehen, inklusive Premium-Gastronomie und Sport- und Parkanlagen.

Aber nicht nur zahlende Hotelgäste sollen von dem neuen Resort profitieren – der Wellnessbereich und die drei geplanten Restaurants sollen öffentlich zugänglich sein. Eines der Lokale wird im oberen Stockwerk mit Blick auf den Kellersee entstehen, das andere soll in einen Hügel gebaut werden und eine Sandterrasse mit Seeblick erhalten.

Von der einstigen Reha-Klinik bei Malente wird nicht mehr viel zu sehen sein. Hadi Teherani Visualisation Von der einstigen Reha-Klinik bei Malente wird nicht mehr viel zu sehen sein.

Kostenpunkt für die Edel-Herberge: rund 180 Millionen Euro. Teherani ist Hauptinvestor, die Suche nach einem Betreiber laufe bereits. Auf Vorab-Visualisierungen ist zu sehen: Der Architekt hat – mal wieder – Großes vor.

So wird „The Spiral Lakeside Resort“ ein moderner, spiralförmiger Rundbau mit begehbarem Dach sein. Besonders beeindruckend: Ein langer Steg und ein sich windender Wanderweg soll den Kellersee mit dem „Lakeside Resort“ und der Parklandschaft verbinden.

Das könnte Sie auch interessieren: Schoko-Glück: Star-Architekt gewinnt Hamburgs größtes Osterei

Von der Klinik wird am Ende wohl nicht mehr viel übrig bleiben, denn Teheranis Mannschaft wird sehr wahrscheinlich alles auf links drehen. So heißt es aus dem Architekturbüro: „In den fast 20 Jahren Leerstand hat es in der ehemaligen Klinik Einbrüche, Diebstähle, Brände sowie Einsatzübungen gegeben, die zu schwerwiegenden Schäden an Innenbereich und Substanz sowie an der Außenfassade, den Dächern, Fenstern und Türen geführt haben.“

Und auch die „Energie- und Haustechnik entspricht, insbesondere unter den anstehenden neuen Vorgaben der Bundesregierung, nicht mehr den heutigen Anforderungen“. Für die Region nannte das Hamburger Architekturbüro sein Megaprojekt ein „Leuchtturmvorhaben für den Binnenlandtourismus in Schleswig-Holstein“. Profitieren werden auch die Menschen in der Region: Um all die Tourist:innen, die Lust auf Luxus haben, zu versorgen, sollen im neuen Resort 400 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Eröffnung ist für 2027 geplant.