Schnell raus in die Sonne: Das könnte die letzte Chance auf Sommer sein

Bis zu 30 Grad, ein wolkenfreier Himmel und richtig viel Sonne: Sommer-Fans dürfen sich auf ein warmes Wochenende freuen. Doch es könnte sich um das letzte heiße Wochenende in diesem Jahr handeln. In der kommenden Woche übernehmen erst einmal Regen und Gewitter das Kommando.

Am Samstag zeigt sich das Spätsommerwetter von seiner besten Seite. Lediglich an der Nordsee ziehen vereinzelt Wolkenfelder auf, ansonsten bleibt es sonnig – und trocken. Die Temperaturen steigt in Hamburg auf bis zu 30 Grad. Selbst an der See sind noch 24 bis 27 Grad möglich. Der Wind weht meist schwach und dreht von Südost auf westliche Richtungen.

Spätsommer in Hamburg: So wird das Wetter am Wochenende

In der Nacht zum Sonntag bleibt der Himmel klar oder leicht bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad, an den Küsten bleibt es bei angenehmen 17 Grad. Der Wind ist schwach und weht aus westlicher bis nordwestlicher Richtung.

Zum Start in den Tag zeigen sich örtlich noch dichte Nebelfelder, doch im Laufe des Vormittags gehen diese in flache Quellwolken über und es wird vermehrt heiter. Die Höchsttemperatur liegt in Hamburg bei 29 Grad. Der Wind weht überwiegend schwach aus nordwestlichen Richtungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Cruise Days, Straßenfeste, Stadtderby: Die Wochenend-Tipps für Hamburg

In der Nacht zum Montag bleibt es klar, lediglich von Nordwesten her ziehen dünnere Wolkenfelder auf. Örtlich kann sich auch flacher Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. Der Wind bleibt schwach, später dreht er auf südöstliche Richtungen und an der Nordsee weht er teils mäßig.

Sonne und Gewitter: Das Wetter in Hamburg am Montag

Zum Start in die neue Woche ist es zunächst leicht neblig und bewölkt. Von Nordfriesland her ziehen jedoch zeitweise dichtere Wolken auf, begleitet von vereinzelten Schauern oder Gewittern. Es wird trotzdem noch einmal heiß mit bis zu 30 Grad. Der Wind bleibt schwach. In der Nacht zum Dienstag verdichten sich die Wolken von Nordwesten her und es treten gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter auf. Die Temperaturen kühlen auf 15 Grad ab.

Mit dem schönen Spätsommer ist dann erst einmal Schluss: Ab Mittwoch rechnen die DWD-Expert:innen mit höchstens noch 18 bis 24 Grad. Außerdem sorgt ein Tiefdruckgebiet dafür, dass das Risiko für Gewitter und Regenschauer noch weiter ansteigt.