Cruise Days, Straßenfeste, Stadtderby: Die Wochenend-Tipps für Hamburg

Bis zu 30 Grad und Sonnenschein: Am kommenden Wochenende zeigt sich der September weiter richtig sommerlich. Ab Freitag steht mit den „Hamburg Cruise Days“ die größte Veranstaltung im Hafen an, doch auch auf den Straßen der Stadt gibt es bis Sonntag so einiges zu erleben. Das sind die MOPO-Tipps fürs Wochenende:

Neun dicke Pötte besuchen den Hamburger Hafen. Im Rahmen der „Hamburg Cruise Days“, die trotz aller Bedenken von Umweltschützern in diesem Jahr ihre neunte Ausgabe feiern, besuchen unter anderem die „Mein Schiff 6“ (Tui), die Aida-Schiffe „Aida Prima“, „Aida Perla“ und „Aida Sol“ und die „Vasco da Gama“ (Nicko Cruises) die Stadt. Am Samstagabend (ab 21 Uhr) gibt es die große Parade: Die „Aida Prima“, die „Mein Schiff 6“, die „Vasco da Gama“, die „World Voyager“ und die „MS Sans Souci“ ziehen elbabwärts, bis es zum Abschluss ein Feuerwerk gibt.

„Hamburg Cruise Days“ starten am Freitag im Hafen

Für Landratten gibt es zwischen den Landungsbrücken und der Elbphilharmonie ein buntes Programm mit Kultur, Kulinarik und Unterhaltung. Am Freitagabend (ab 19.30 Uhr) ist Stefan Gwildis auf der Showbühne zu Gast. Jeden Abend ab 20.30 Uhr verwandelt sich der Hafen in den „Blue Port“ und leuchtet in blauem Licht.

„Hamburg Cruise Days“: Freitag 14-24 Uhr, Samstag 11-24 Uhr, Sonntag 11-20 Uhr, Eintritt frei, Showbühne am Landungsbrückenvorplatz.

FC St. Pauli – HSV: DFB-Pokal am Millerntor

Während bei den Fußball-Männern gerade Länderspielpause ist, findet zwischen den 1. Frauen des FC St. Pauli und des HSV das sportliche Highlight des Wochenendes statt. Auf dem Rasen des Millerntorstadions stehen sich die beiden Teams am Freitagabend in der zweiten DFB-Pokal-Runde gegenüber. Mehr als 17.000 Fans werden erwartet – das wäre neuer Hamburger Rekord.

Am Freitagabend duellieren sich die Frauenteams des FC St. Pauli und des HSV am Millerntor im DFB-Pokal. (Archivbild)

„Das wird ein super schönes Fußball-Fest“, sagte St. Pauli-Präsident Oke Göttlich der MOPO. Im Online-Shop des FC St. Pauli gibt es noch Restkarten für die Gegengerade. Achtung: Dort finden nach Klub-Angaben ausschließlich Heim-Fans Platz. Für Gäste-Fans öffnet ab 17 Uhr eine Tageskasse, nach Angaben des HSV gab es am Donnerstag noch 600 freie Sitz- und 150 freie Stehplätze. Tipp für alle, die es nicht ins Stadion schaffen: Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie ab 18 Uhr live.

FC St. Pauli – HSV: Freitag, Millerntorstadion, Harald-Stender-Platz 1, Anpfiff 18.30 Uhr, Karten ab fünf Euro (Kinder) bzw. acht Euro (Erwachsene).

Gesellschaftskritisch feiern in der Schanze

Am Samstag findet das diesjährige Schanzenfest statt. Das Motto lautet „Klima, Flucht, Europa – das dreckige Paradies“. Es gibt unter anderem einen Flohmarkt, Livemusik (bis 22 Uhr) – vornehmlich aus dem Rap- oder Punk-Bereich – und eine Kundgebung, bei der indigene Aktivist:innen aus Mexiko über den Widerstand in ihrer Heimat berichten (ab 16 Uhr). Mit Blick auf die „Hamburg Cruise Days“ beschäftigt sich das Schanzenfest außerdem mit den Häfen Europas als „Drehscheibe für globale Ausbeutung“ und mit dem Klimawandel.

Schanzenfest: Samstag, zwischen Bartelstraße, Schanzenstraße, Ludwigstraße und Sternstraße.

Rund um den Mühlenkamp: Stadtteilfest in Winterhude

Auch in Winterhude wird am Wochenende gefeiert. Zwischen Mühlenkamp und Gertigstraße warten am Samstag und Sonntag Live-Musik, DJs und DJanes und kulinarische Leckereien auf die Besucher:innen. Auf der Bühne stehen unter anderem die Ska-Coverband Skampi (Samstag, ab 19 Uhr) und die groovige Soul- und Funk-Band Saturday Funk Fever (Samstag, ab 20.45 Uhr).

In der Schinkelstraße und der Preystraße gibt es an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr einen Flohmarkt. Für Kinder und Jugendliche findet parallel das Schinkelplatzfest statt.

Stadtteilfest Mühlenkamp: Sa 12-23 Uhr, So 12-22 Uhr; Schinkelplatzfest: Sa u. So 10-18 Uhr.

Ab auf die Bühnen der Stadt: Theaternacht Hamburg

Für Theater-Fans und alle, die noch dazu werden wollen, bietet die Hamburger Theaternacht am Samstag ein buntes Programm. Los geht’s schon am Nachmittag: Nämlich mit dem Teil, der sich an Kinder und Familien richtet. Fünf Theater starten ab 15 Uhr, unter anderem das Fundus-Forschungstheater in Hamm oder das Junge Schauspielhaus in Barmbek-Nord. Das Programm für die großen Bühnenfans startet ab 19 Uhr.

Theaternacht: Samstag ab 15 Uhr, Familienticket: 10 Euro (gilt von 15-19 Uhr), reguläre Tickets 18 Euro; alle Varianten gelten für eine:n Erwachsene:n und bis zu vier Kinder bis einschließlich 14 Jahre, inkl. Fahrten in der Shuttlebus-Linie 410.