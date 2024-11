Schnee und Regen: Heute wird’s glatt auf Hamburgs Straßen!

Die Bewohner Hamburgs und Schleswig-Holsteins erwartet ein ungemütlicher Novembertag. Laut dem Deutschen Wetterdienst kann es am Dienstag auf den Straßen glatt werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat Regenwetter und winterliche Temperaturen für Hamburg und Schleswig-Holstein angekündigt. Auch Schneefall ist den Angaben zufolge möglich, weshalb es auf den Straßen glatt werden kann. An der Nordsee kann es auch vereinzelte Gewitter geben. Die Temperaturen bewegen sich tagsüber zwischen zwei und sechs Grad.

Auch in der Nacht zum Mittwoch halten Regen- und Schneeschauer bei Temperaturen um den Gefrierpunkt an. Im Verlauf des Tages wechseln sich im Binnenland dann Sonne und Wolken ab, an der Küste sowie an der Elbe erwartet der DWD weitere Regen- und Schneeschauer. Die Temperaturen erreichen dabei Höchstwerte von vier Grad. (dpa/mp)