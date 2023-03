Schnee und grauer Schmuddel: Wann wird endlich Frühling in Hamburg?

Eigentlich gab es schon die ersten bunten Knospen und auch Kirschblüten trauten sich heraus. Doch jetzt hat ein Winter-Rückfall Hamburg fest im Griff – in der Nacht zu Freitag fielen erneut Schneeflocken. Wann wird es endlich Frühling? Die MOPO hat den Deutschen Wetterdienst gefragt.

Grauer Himmel, Schnee und Temperaturen um den Gefrierpunkt: Der März ist wieder richig winterlich geworden in Hamburg. Grund ist ein Wettertief, das von England über Niedersachsen derzeit nach Osten zieht.

Hamburg: Schnee und mögliche Glätte

Bis es endlich richtig Frühling wird, müssen sich die Hamburger noch etwas gedulden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Freitag und die Nacht zu Samstag weiter Schnee voraus. Ein bis fünf Zentimeter hoch soll er fallen, bei Temperaturen von minus 4 bis 0 Grad. Es besteht Glättegefahr durch überfrierende Nässe und Schneematsch. Am Samstagmorgen lässt der Schneefall nach und wechselt sich mit Sonne und Wolken bei 5 Grad ab.

Rodeln in der Fischbeker Heide: In der Ferienzeit kommt der Wintereinbruch manchen gerade recht. Bettina Blumenthal Rodeln in der Fischbeker Heide: In der Ferienzeit kommt der Wintereinbruch manchen gerade recht.

Immerhin: Kinder, die Schlitten fahren und Schneefiguren bauen können, freut’s – schließlich kann man den Schnee gerade zur Ferienzeit auch richtig ausnutzen. So auch Marie (9), die sich am Freitag mit ihren Geschwistern, den Zwillingen Mika und Lena (5), im Schnee in der Fischbeker Heide die Zeit vertreibt. „Ich finde den Schnee super“, sagt Marie der MOPO. „Bin gleich früh aufgestanden, obwohl Ferien sind.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Nicht umsetzbar”: SPD-Fraktionschef schimpft gegen Habecks Heizungspläne

Doch allzuviel Zeit mit dem Schnee bleibt nicht. Anfang nächster Woche wird es wärmer: Von Sonntag auf Montag gibt es von 5 auf 13 oder 14 Grad einen gehörigen Sprung. Richtig frühlingshaft wird es aber auch dann nicht, erklärt ein Experte des DWD der MOPO: Ein Sturmtief (aktuell noch auf dem Nordatlantik) zieht über Hamburg und sorgt für einen ungemütlichen Tag mit Regen und Sturmböhen.

Auch Dienstag und Mittwoch bleibt es regenerisch mit viel Wind und wenig Sonne mit Temperaturen um die 9 Grad. (ncd)