Warnung! Bis -14 Grad in Hamburg – Winterdienst im Norden eingeschränkt

Starker Schneefall hat Hamburg und den ganzen Norden in eine Puderzucker-Landschaft verwandelt – und für etliche Unfällen auf den glatten Straßen gesorgt. Zwischenzeitlich war die A7 nach einem Unfall voll gesperrt, auf der A1 rutschte ein Lkw gegen die Leitplanke. Und es kommt noch dicker: Bis zu -14 Grad kann es in der Nacht werden – und in Schleswig-Holstein fällt ausgerechnet am Donnerstag der Winterdienst großenteils aus.

Mitten im Winterchaos: Streiks im Straßendienst

16.35 Uhr: Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder kündigte die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag einen Warnstreik im Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in Schleswig-Holstein an. Daher gebe es an dem Tag „nur einen eingeschränkten Winterdienst“, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in Kiel mit. Eine Notdienstvereinbarung gebe es wie auch bei vergangenen Streiks nicht.

Die Beschäftigten der 22 Straßenmeistereien im Land seien nach dem Wintereinbruch im Norden seit Dienstagabend und noch bis Mittwoch Mitternacht im Winterdienst im Einsatz, um die Straßen zu räumen, so die Gewerkschaft. „Danach beginnt ab 0 Uhr der geplante Warnstreik.“

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Tarifgemeinschaft der Länder hatte in der zweiten Verhandlungsrunde hingegen deutlich gemacht, dass sie die Forderungen für viel zu hoch und nicht leistbar hält. Bei der dritten Gesprächsrunde geht es ab dem 7. Dezember in Potsdam in den Verhandlungen für die bundesweit rund 1,1 Millionen Angestellten weiter.

Dabei hatte es bereits am Mittwoch zahlreiche Unfälle wegen der Glätte auf den Straßen gegeben: Insgesamt rückte die Polizei im Kreis Segeberg 40 Mal witterungsbedingt aus. Davon waren sechs Einsätze auf der A7, zwei auf der A20 und einer auf der A21. Im Kreis Pinneberg gab es den Angaben zufolge insgesamt zehn Einsätze. Es blieb zumeist bei Sachschäden. Im nördlichen Landesteil gab es nach Angaben der Polizeidirektion Flensburg von Dienstagabend bis Mittwochmorgen 52 wetterbedingte Einsätze.

Auch im Bereich der Polizeidirektion Kiel wurden zahlreiche Unfälle registriert. Zumeist kamen Fahrzeuge von der glatten und verschneiten Fahrbahn ab und rutschten in Gräben oder Leitplanken. Auch mehrere Lastwagen stellten sich demnach quer, so dass teilweise Straßenabschnitte, Bundesstraßen und Autobahnen vorübergehend gesperrt werden mussten. In den meisten Fällen blieb es aber bei Blechschäden.

In Hamburg verzeichnete die Verkehrsleitzentrale übrigens nicht mehr Unfälle: Es sei wegen des schlechten Wetters deutlich weniger auf den Straßen los gewesen, sagte eine Sprecherin.

Am Vormittag in MV: 93 Verkehrsunfälle in vier Landkreisen

16.25 Uhr: Allein bis zum Mittwochmittag (12.30 Uhr) registrierte die Polizei in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg, Rostock sowie den kreisfreien Städten Rostock und Schwerin insgesamt 93 Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen sei es bei Sachschäden geblieben. In einigen, wenigen Fällen seien Personen leicht oder sogar schwer verletzt worden.

Ein dramatischer Verkehrsunfall ereignete sich auf der Kreisstraße 60 zwischen Spantekow und Japenzin (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Dort wurde eine 24-jährige Frau schwer verletzt. Sie kam laut Polizei aufgrund von Winterglätte auf gerader Strecke von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Sie wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Anklam gebracht.

Zwischen Gösslow und Neuenrode (Kreis Ludwigslust-Parchim) kam ein Pkw am Vormittag von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der eingeklemmte Fahrer musste aus seinem Auto befreit werden und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht.

Ein Sattelauflieger samt Anhänger kam im Bereich der L14 kurz vor Glasewitz nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Straßengraben. Auch er musste geborgen werden. Von der Polizei Neubrandenburg hieß es, dass Unfälle in schnellem Takt gemeldet würden. Innerhalb von einer halben Stunde habe man vier glättebedingte Unfälle zu verzeichnen gehabt.

Bis -14 Grad in Hamburg! Warnung vor strengem Frost

13.53 Uhr: Als wären Schnee, Straßenglätte und die daraus resultierenden Unfälle noch nicht genug: Es wird noch kälter in Hamburg und Norddeutschland – viel kälter! Bis zu -14 Grad kann es in der Nacht zum Donnerstag werden, heißt es in einer amtlichen Warnung vor „strengem Frost“, die über Apps wie „Nina“ verbeitet wird. Die Tiefstwerte können demnach an den meisten Orten im Norden zwischen -7 und -12 Grad liegen. Aber: „Bei längerem Aufklaren sinken die Temperaturen auf Werte bis -14 Grad“, so die Warnung. Also: am besten zu Hause bleiben.

13.40 Uhr: Die Polizei Kiel erwies sich am Mittwochmorgen als der sprichwörtliche Freund und Helfer: Im Bereich Hasseldieksdamm steckte eine Dame mit ihrem Elektro-Rollstuhl auf dem Gehweg fest – die Batterie hatte aufgrund der Kälte den Geist aufgegeben. Die Nutzerin begann zu frieren.

Eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung zögerte nicht lange und verbrachte die Dame nach Hause. Da der Rollstuhl sich nicht bewegen ließ, sondern lediglich den Schnee vor sich herschob, griffen die Beamten zu einer eher ungewöhnlichen Methode: Sie schleppten den Rollstuhl kurzerhand mit dem Streifenwagen zur 200 Meter entfernten Wohnanschrift ab.

A19 bei Rostock: 40-Tonner stellt sich quer

12.42 Uhr: Auf der Autobahn 19 zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf in Richtung Rostock geriet am Morgen ein 40-Tonner-Lkw ins Schlingern. Das Fahrzeug stellte sich quer zur Fahrtrichtung und versperrte die Strecke vollständig. Wie die Polizei sagte, werde die Vollsperrung noch mehrere Stunden andauern, da zunächst ein Spezialkran angefordert werden müsse. Die Polizei leitet den Verkehr ab der Anschlussstelle Laage um. Verletzt wurde niemand.

Glätteunfall: Schwerer Crash auf A1 bei Lübeck

12.03 Uhr: Die Polizeidirektion Lübeck meldet seit Mitternacht 37 Verkehrsunfällen. Während die Anzahl der Crashs im Stadtgebiet mit acht Unfällen überschaubar ist, ereigneten sich im Kreis Ostholstein bis 7.30 Uhr 17 und mit beginnendem Berufsverkehr nochmals zwölf weitere Verkehrsunfälle. Mehrere Fahrzeuge rutschten in den Graben oder fuhren aufeinander auf.

Weniger glimpflich ging ein Crash auf der A1 nahe der Anschlussstelle Bad Schwartau gegen 9 Uhr aus. Beim Absichern eines zuvor an die Leitplanke gekrachten VW Lupo aus Lübeck kam es zu einem Folgeunfall.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 58 Jahre alter Ostholsteiner mit seinem Audi den linken Fahrstreifen der A1 in Richtung Fehmarn. Auf der glatten Fahrbahn geriet der Wagen ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kollidierte mit dem absichernden Streifenwagen.

Ein parallel auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Sattelzug aus Polen versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Audi sowie dem Streifenwagen jedoch nicht verhindern. Durch den Aufprall wurde der Streifenwagen gegen die Außenschutzplanke geschoben.

Zwei Beamtinnen erlitten leichte Verletzungen, eine Polizistin kam vorsorglich ins Krankenhaus. Die Beifahrerin des Audi wurde mit leichten Verletzungen ambulant versorgt. Die drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Schnee und Glätte: 40 Einsätze im Kreis Segeberg

11.23 Uhr: Die Polizei-Regionalleitstelle in Elmshorn verzeichnet aktuell eine hohe Anzahl an witterungsbedingten Verkehrsunfällen und liegengebliebenen Fahrzeugen.

Von Dienstag Abend um 21 Uhr bis Mittwoch um 10 Uhr gab es im Kreis Pinneberg zehn Einsätze. In einem Fall war die A7 und in zwei Fällen die BAB 23 betroffen.

Im gleichen Zeitraum war der Kreis Segeberg mit insgesamt 40 Einsätzen deutlich mehr betroffen. Sechsmal war die Polizei auf der A7, zweimal auf der A20 und einmal auf der A21 witterungsbedingt im Einsatz.

Die Verkehrsunfälle beschränkten sich vornehmlich auf Sachschäden. Nur in Einzelfällen wurden auch Personen leicht verletzt. Die Polizei stuft die Verkehrslage immer noch als angespannt ein. Sie rät daher, das Auto am Mittwoch nach Möglichkeit stehen zu lassen.

63 Glätteunfälle im Raum Kiel – Autofahrer rammt Ampel

10.01 Uhr: Die Regionalleitstelle Kiel verzeichnete am Mittwochmorgen mit dem Einsetzen des Berufsverkehrs mehr als 63 Unfälle. Meist rutschten Fahrzeuge von der glatten, verschneiten Fahrbahn in den Graben oder gegen die Leitplanke. Auch mehrere Lkw stellten sich quer, so dass teilweise Straßenabschnitte, Bundesstraßen und Autobahnen vorübergehend voll gesperrt werden mussten.

Schneebedeckte Autos in der Kieler Innenstadt. dpa Schneebedeckte Autos in der Kieler Innenstadt.

Schwerverletzte gab es nicht. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden.

Bereits am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr rutschte ein Autofahrer in Kiel gegen einen Ampelmast im Kreuzungsbereich der Eckernförder Straße/Olof-Palme-Damm. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Ampelanlage aber wurde so schwer beschädigt, dass der Verkehr am Morgen durch Polizeibeamte geregelt werden musste.

Kreis Pinneberg: Oberleitung friert ein – Zug evakuiert

9.24 Uhr: Zugevakuierung bei Klein Nordende (Kreis Pinneberg): Laut Polizei gab es gegen 2 Uhr einen technischen Defekt durch eine gefrorene Oberleitung. Feuerwehr und Bundespolizei evakuierten einen Regionalzug mit rund 100 Fahrgästen. Busse wurden für den Weitertransport angefordert.

8.41 Uhr: Auf der A7 und auf der A1 am Kreuz Hamburg-Ost fließt der Verkehr wieder.

Schneechaos im Norden: 23 Crashs im Raum Rostock

8.15 Uhr: Im Raum Rostock habe man am Mittwochmorgen mit einer Welle von 23 Glätteunfällen zu tun, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch von der Polizei Neubrandenburg hieß es, dass Unfälle in schnellem Takt gemeldet würden. Innerhalb von einer halben Stunde habe man vier glättebedingte Unfälle zu verzeichnen gehabt. Es gab aber sowohl in Rostock als auch in Neubrandenburg zunächst keine Schwerverletzten.

Glätteunfälle in Niedersachsen – ein Schwerverletzter

7.55 Uhr: Im Raum Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim seien elf witterungsbedingte Unfälle gemeldet worden, im Raum Oldenburg habe es sieben Glätteunfälle in der Nacht und am Morgen gegeben, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Dabei ist nach bisherigem Kenntnisstand niemand schwer verletzt worden. In vielen Regionen von Niedersachsen sprachen die Sprecher der Polizei am Morgen von relativ ruhigen Verkehrsverhältnissen.

Am späten Dienstagabend verletzten sich zwei Menschen bei einem Unfall auf schneebedeckter Straße in der Nähe von Bassum (Landkreis Diepholz), einer davon schwer. Eine 26 Jahre alte Fahrerin sei mit ihrem Wagen auf der glatten Bundesstraße ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Während ihr 29 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt wurde, erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. (tst/dpa)

A7 in Hamburg: Drei Fahrzeuge kollidieren – Stau

7.12 Uhr: Laut Polizei sind auf der Autobahn 7 gegen 5.30 Uhr drei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Alle drei Wagen müssen abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Die Bahn war in Fahrtrichtung Norden ab der Anschlussstelle Schnelsen zwischenzeitlich für die Bergungsarbeiten voll gesperrt. Angaben zur Anzahl der beteiligten Personen gab es noch nicht.

Ebenfalls auf der Autobahn 7 in Richtung Norden auf Höhe der Raststätte Holmmoor ist ein Transporter in die Mittelschutzleitplanke gefahren, wie die Polizei am Mittwochmorgen bekanntgab. In der Folge habe es durch den Rückstau einen weiteren Unfall gegeben.

Schneefall in Hamburg: Viele Unfälle

In Hamburg führten der Unfall und die dadurch bedingte Ableitung des Verkehrs zu einem Stau von vier Kilometern Länge zwischen Schnelsen-Nord und Stellingen.

Für Lkw war der plötzliche starke Schneefall besonders gefährlich – es kam zu mehreren Unfällen. IMAGO/Blaulicht News Für Lkw war der plötzliche starke Schneefall besonders gefährlich – es kam zu mehreren Unfällen.

Außerdem ist auf der A7 zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg in Fahrtrichtung Hamburg ein Sattelzug in die Leitplanke gefahren, wie ein Polizeisprecher weiter sagte. Dort gab es zunächst eine Vollsperrung, die noch länger andauern könnte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg: Unfall auf der Feldstraße auf St. Pauli – ein Verletzter

Auf der A1 nahe dem Kreuz Hamburg-Ost rutschte am frühen Morgen ein 40-Tonner gegen die Leitplanke. Der Fahrer gab einem Reporter vor Ort zufolge an, der Anhänger des Sattelschleppers sei auf der Schneedecke ausgebrochen. In beide Fahrtrichtungen wurde jeweils eine Spur gesperrt. Die Bergungsarbeiten laufen noch.

Schneepflüge räumen in Hamburg verschneite Straßen

6.52 Uhr: Nach einsetzendem Schneefall und überfrierender Nässe ist der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) seit der Nacht zum Mittwoch im Volleinsatz. 725 Einsatzkräfte mit bis zu 280 Streu- und Räumfahrzeugen seien unter anderem auf wichtigen Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr unterwegs, gab die SRH am frühen Morgen bekannt. Der Einsatz sei nötig, weil um Mitternacht einsetzender Schneefall von gebietsweise bis zu fünf Zentimetern liegen geblieben sei.

Malerisch: Puderzucker-Landschaft vor der Elbphilharmonie. News5/dpa Malerisch: Puderzucker-Landschaft vor der Elbphilharmonie.

In Erwartung des einsetzenden Schneefalls seien sämtliche Einsatzfahrzeuge bereits am Vortag vorsorglich mit Schneepflügen versehen worden, hieß es weiter. Trotz des umfangreichen Einsatzes mit Räum- und Streufahrzeugen könne es noch glatt sein.

Die SRH bittet alle Verkehrsteilnehmenden deshalb um Vorsicht, insbesondere auf Brücken und in Nebenstraßen. Grundstücksbesitzer müssen Gehwege bis 8.30 Uhr geräumt und rutschsicher abgestreut haben.