Schnaps-Dieb hat unglaublichen Promille-Wert – und kann trotzdem noch gehen

Zwei Flaschen Kräuterlikör wollte ein 39-Jähriger stehlen – eine davon hatte er schon geöffnet – als der Ladendetektiv ihn stoppte. Mit sage und schreibe 4,37 Promille war der Mann erstaunlich gut „zeitlich und örtlich orientiert“ stellte die herbeigerufenen Polizei fest.

Einen Spirituosen-Dieb mit einem Atemalkoholwert von 4,37 Promille hat ein Ladendetektiv in Neubrandenburg gefasst. Dem Sicherheitsmann fiel der 39-jährige Rostocker am Montagabend in einem Supermarkt in der Neubrandenburger Oststadt auf, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Da der Mann immer wieder zu fliehen versuchte, wurde die Polizei alarmiert.

Schnaps-Dieb mit über vier Promille gefasst

Nach Angaben des Ladendetektivs hatte der 39-Jährige versucht, zwei Flaschen eines Kräuterlikörs zu entwenden, was aufgefallen war. Eine Flasche wurde ihm ungeöffnet wieder abgenommen, die zweite Schnapsflasche hatte er im Laden bereits geöffnet und daraus getrunken. Der Atemalkoholtest ergab mehr als vier Promille.

Der Mann sei trotz des erstaunlich hohen Wertes aber „zeitlich und örtlich gut orientiert“ gewesen, so dass er nach Abschluss der Polizeimaßnahmen und eines Bluttestes in der benachbarten Klinik wieder gehen konnte. (dpa/mp)