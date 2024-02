Regenschirm oder nicht? So wird das Wetter am Wochenende

Wechselhaft war er, der Januar in Hamburg: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) hatte die Hansestadt im deutschlandweiten Vergleich einen besonders nassen Start ins neue Jahr. Auch überraschte Hamburg mit deutlich milderen Temperaturen als erwartet. Dieser Trend scheint sich auch am ersten Februar-Wochenende fortzusetzen.

Die Wettervorhersage für das Wochenende: Dicke Wolken, trübe Tage, gelegentlich gesellt sich etwas Regen dazu. Dazu weht am Freitag an der See ein starker Südwest-Wind, der an der Nordsee mit bis zu 65 km/h böig auf die Küste treffen kann. Die Nacht zum Samstag bleibt mit Tiefstwerten um sieben Grad recht mild.

Tief bringt sehr milde Temperaturen nach Hamburg

Und es bleibt mild: Zehn bis elf Grad werden am Wochenende in Hamburg erwartet, sieben bis acht Grad an den Küsten. Dafür verantwortlich ist ein Tief über der Norwegischen See, wie der DWD erklärt. Samstag und Sonntag bleibt das „Schmuddelwetter“: Es wird stark bewölkt sein, gebietsweise gibt es Regen. Tagsüber bläst starker Südwest-Wind über den Norden.

Die neue Woche startet ohne Abwechslung: Der Montag bleibt grau mit bis zum Nachmittag ostwärts abziehendem Regen. An den Küsten muss wieder mit Sturmböen gerechnet werden, bei Höchstwerten zwischen sieben Grad auf Fehmarn und zehn Grad in Hamburg. Die Nacht zum Dienstag erreicht dann Tiefstwerte von fünf bis sieben Grad. (mwi)