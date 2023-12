Schmuddelwetter statt Schneegestöber: die Wetteraussichten

Gummistiefel statt Schal und Mütze: Nach dem Schneegestöber der vergangenen Woche scheint der Winter eine Pause einzulegen. Glatte Straßen hatten teilweise für ein wahres Verkehrschaos im Norden gesorgt – doch nun klettern die Temperaturen wieder aus dem Minusbereich. Statt mit Schnee, muss im Norden mit viel Regen gerechnet werden.

Schneefälle und glatte Straßen hielten den Norden vergangene Woche auf Trab: Nach einem regelrechten Verkehrschaos am Dienstag auf allen Autobahnen und den meisten Hauptverkehrsstraßen, war auch die Tage danach beim Autofahren Vorsicht geboten. Der Winterdienst der Stadtreinigung arbeitete indes gegen die glatten Straßen an. Doch mit dem Wintereinbruch soll nun erst einmal Schluss sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilt – statt Schneeboots sollten wieder die Gummistiefel rausgeholt werden.

Dicke Wolken und viel Regen in den kommenden Tagen

Das Wochenende beginnt grau: Die dicken Wolken bleiben den ganzen Tag und bringen örtlich Sprühregen mit sich. An der Nordsee und Elbe setzt dann abends der Regen ein, der über die Nacht zum Sonntag anhält. Das alles bei Höchstwerten zwischen 4 Grad in Flensburg und 7 Grad in Hamburg – in der Nacht fallen die Temperaturen dann auf 2 bis 4 Grad.

Ähnlich ungemütlich geht es am Sonntag weiter: Die dicke Wolkendecke über dem Norden bleibt – der gebietsweise Regen auch. Die Höchstwerte in Flensburg und Hamburg liegen wieder zwischen 5 und 7 Grad, begleitet von teils starkem Südwestwind an der Nordsee und Windböen auf Helgoland. Auch in der Nacht zum Montag hält das regnerische Schmuddelwetter mit Tiefstwerten um die 4 Grad an.

Grau und nass startet laut DWD auch die neue Woche: Wolken und gelegentlicher Regen bestimmen den Norden am Montag und Dienstag. Ein frischer bis teils starker Wind fegt indes an der Nordsee. Und auch bei den Temperaturen tut sich wenig: 6 bis 9 Grad werden als Höchstwerte in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet. (mwi)