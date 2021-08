Sie soll in fremde Wohnungen eingebrochen sein und dabei Terrassentüren aufgehebelt oder Glasscheiben eingeworfen haben. Mehr als 50.000 Euro Beute soll sie dabei gemacht haben – in Form von Schmuck, Bargeld und Markenklamotten. Jetzt steht eine 29-jährige mutmaßliche Einbrecherin vor Gericht.

Laut Anklage soll sie die Taten zwischen Juni und September 2019 in Berlin und Hamburg begangen haben. Demnach verschaffte sie sich gewaltsam Zutritt zu den Wohnhäusern, durchwühlte alles und ließ wertvolle Gegenstände mitgehen.

Prozess in Hamburg: Frau soll Schmuck und Bargeld geklaut haben

Am 13. Juni 2019 soll sie zusammen mit einem unbekannten Komplizen in ein Wohnhaus an der Berliner Irmfriedstraße eingestiegen sein und dort Schmuck, Bargeld und Markenkleidung im Gesamtwert von fast 28.000 Euro gestohlen haben. Nur drei Monate später, am 5. September, soll sie aus den Wohnräumen eines Einfamilienhauses in Harburg Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von 26.200 Euro geklaut haben.

Ab Mittwoch wird ihr vor dem Amtsgericht Harburg der Prozess gemacht. (jek)