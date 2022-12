Krisensitzung in Cuxhaven: Am Dienstag haben sich Hamburger Hafenvertreter und Wirtschaftsstaatsrat Andreas Rieckhof (SPD) in großer Runde mit Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer, Bundestagsabgeordneten sowie Mitgliedern von Stadt, Land und Kreistagen getroffen, um eine Lösung im Schlick-Streit zu finden. Aus Hamburger Sicht ist das Gespräch konstruktiv verlaufen. Oberbürgermeister Santjer kann dem nur zum Teil zustimmen, wie er im MOPO-Interview erklärt.

MOPO: Wie lief das Treffen mit Staatsrat Riekhof und den Hamburger Hafenvertretern aus Ihrer Sicht?

Uwe Santjer: Es war ein konstruktives Gespräch und wir sind dankbar, dass es stattgefunden hat. Dennoch konnten unsere Bedenken nicht ausgeräumt werden.