Rätselhafte Schüsse an der Tankstelle: Mann von Querschläger getroffen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein Mann auf St. Pauli angeschossen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen 23.45 und 0.01 Uhr hielt sich auf dem Gelände einer geschlossenen Tankstelle am Neuen Kamp eine größere Menschengruppe auf. Später seien Schüsse zu hören gewesen. Ein 48-Jähriger aus der Gruppe wurde laut Polizei von einem Projektil in den Rücken getroffen.

Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich

Die Verletzung war nicht lebensgefährlich, der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sei erst später hinzugezogen worden. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich um einen Querschläger und keinen gezielt abgegebenen Schuss.

Das könnte Sie auch interessieren: Immer mehr Schießereien: So leicht kommen Gangster in Hamburg an Waffen

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Hamburg sucht nach Zeugen, die genauere Hinweise zu der Tat geben können. Unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 können sich Zeugen bei der Polizei melden.